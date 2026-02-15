Maha shivratri: काशीत चमत्कार! बाबा विश्वनाथ चक्क आसामी कपड्यांत नटणार; ११ प्रकारच्या लाकडांनी बनवलेल्या सिंहासनावर होणार विराजमान

येत्या महाशिवरात्रीला काशीमध्ये महादेवांची शाही मिरवणूक निघणार आहे. या खास सोहळ्यासाठी काशी विश्वनाथ मंदिराच्या माजी महंतांच्या घरी जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. यंदा बाबा विश्वनाथ चक्क आसामी पारंपरिक वेशभूषा परिधान करणार आहेत..बाबा आणि माता गौरा यांचे हे खास कपडे आणि दागिने आसाममधील ऐतिहासिक 'शिवसागर' शहरातून खास मागवण्यात आले आहेत. हा केवळ एक श्रृंगार नसून ईशान्य भारताशी जोडलेला एक सांस्कृतिक संदेश असल्याचे सांगितले जात आहे..Mahashivratri 2026 : उज्जैनमध्ये महाशिवरात्रीचा उत्साह शिगेला! पाहा ९ दिवसांचे वेळापत्रक आणि बाबा महाकालच्या 'लग्नाची' जय्यत तयारी.यंदा बाबा विश्वनाथ एका विशेष सिंहासनावर विराजमान होतील. हे सिंहासन साध्या सुध्या लाकडाचे नसून तब्बल ११ प्रकारच्या वेगवेगळ्या औषधी आणि पवित्र लाकडांपासून तयार करण्यात आले आहे.जेव्हा बाबांची मिरवणूक गल्लीबोळातून निघेल, तेव्हा त्यांच्या डोक्यावर नवरत्नांनी जडलेले राजसी छत्र असेल. तसेच त्यांच्या हातात 'सेंगोल' (राजदंड) दिसेल. बाबांच्या चेहऱ्यावर रुद्राक्ष, फळे आणि सुकामेव्यापासून बनवलेला सुंदर 'सेहरा' असेल..Mahashivratri 2026 : भक्तांसाठी मोठी पर्वणी! काशी विश्वनाथ मंदिरात सलग २७ तास दर्शन; पाहा आरतीची वेळ आणि संपूर्ण वेळापत्रक.महाशिवरात्रीच्या दिवशी काशीमध्ये पाय ठेवायलाही जागा नसते. यंदा सुमारे १५ लाख भाविक काशीत येतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे. एवढी मोठी गर्दी लक्षात घेता मंदिर प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.या दिवशी भाविकांना बाबांच्या मूर्तीला स्पर्श करता येणार नाही. सर्वांना फक्त 'झांकी दर्शन' म्हणजेच दुरून दर्शन घेता येईल. यामुळे गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल आणि सर्वांना शांततेत दर्शन घेता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.