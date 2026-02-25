देश

Ujjain: भक्तांसाठी गुड न्यूज! आता घरबसल्या मिळणार महाकाल आणि ओंकारेश्वरचा प्रसाद; ४८ तासांत डिलिव्हरीचा MP सरकारचा नवा 'प्लॅन'

Ujjain Mahakal official prasad booking process: महाकाल आणि ओंकारेश्वरचा प्रसाद घरबसल्या: मध्य प्रदेश सरकारची नवी योजना
Mahakal & Omkareshwar Prasad to Reach Doorsteps Under MP Government’s New Plan

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उज्जैनमध्ये आयोजित ग्रामीण डाक सेवा संमेलनातून भाविकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता बाबा महाकाल आणि ओंकारेश्वरचा प्रसाद घेण्यासाठी तुम्हाला प्रत्यक्ष मंदिरात जाण्याची वाट पाहावी लागणार नाही. घरबसल्या अवघ्या काही तासांत हा पवित्र प्रसाद तुमच्या दारी पोहोचणार आहे.

