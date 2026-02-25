Ujjain: भक्तांसाठी गुड न्यूज! आता घरबसल्या मिळणार महाकाल आणि ओंकारेश्वरचा प्रसाद; ४८ तासांत डिलिव्हरीचा MP सरकारचा नवा 'प्लॅन'

उज्जैनमध्ये आयोजित ग्रामीण डाक सेवा संमेलनातून भाविकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता बाबा महाकाल आणि ओंकारेश्वरचा प्रसाद घेण्यासाठी तुम्हाला प्रत्यक्ष मंदिरात जाण्याची वाट पाहावी लागणार नाही. घरबसल्या अवघ्या काही तासांत हा पवित्र प्रसाद तुमच्या दारी पोहोचणार आहे..मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आणि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी उज्जैनमध्ये एका भव्य कार्यक्रमात या नवीन पोस्टल सेवेचा शुभारंभ केला. आता देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून भाविक या दोन ज्योतिर्लिंगांचा प्रसाद डाक विभागामार्फत मागवू शकणार आहेत. विशेष म्हणजे, हा प्रसाद वेळेत पोहोचवण्यासाठी विभागाने २४ ते ४८ तासांचे कडक टार्गेट ठेवले आहे..Ujjain Temple: महाकाल भक्तांना लॉटरी! आता घरबसल्या बुक करा संध्या आणि शयन आरती; रांगेत उभं राहण्याचं टेन्शन संपलं, पाहा नवे नियम.शिप्रानदीच्या काठी कार्तिक मेळा मैदानात झालेल्या या कार्यक्रमात १० हजारांहून अधिक डाक सेवकांनी हजेरी लावली होती. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमचे डाक सेवक केवळ पत्रे पोहोचवत नाहीत, तर ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहेत. मध्य प्रदेशात १६,८०० पेक्षा जास्त ऊर्जावान डाक सेवक बँकिंग आणि विम्यासारख्या सेवा घराघरांत पोहोचवत आहेत..डाक विभाग आता होणार 'हायटेक'केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी यावेळी डाक विभागाच्या भविष्यातील वाटचालीबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली:• ड्रोनचा वापर: दुर्गम भागात तातडीची औषधे किंवा पार्सल पोहोचवण्यासाठी आता ड्रोनची मदत घेतली जाणार आहे.• इलेक्ट्रिक वाहने: कठीण रस्त्यांवर सेवा देण्यासाठी विभागात इलेक्ट्रिक वाहने सामील केली जातील.• डिजिटल ट्रॅकिंग: तुमचे पार्सल कुठे आहे, हे आता तुम्ही डिजिटल सिस्टिमद्वारे ट्रॅक करू शकाल..डाक सेवकांच्या पाठीवर कौतुकाची थापसिंधिया यांनी सांगितले की, देशातील ३० कोटी पोस्ट ऑफिस बचत खाती आणि ३.८ कोटी सुकन्या समृद्धी खाती उघडण्यात डाक सेवकांचा मोलाचा वाटा आहे. डाक सेवकांच्या कामाची दखल घेत आता त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्रवेशाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.या कार्यक्रमात उज्जैनच्या ऐतिहासिक स्थळांवर आधारित खास पोस्ट कार्ड प्रकाशित करण्यात आले. आता डाक विभाग केवळ टपाल सेवा न राहता जगातील सर्वात मोठी 'लॉजिस्टिक्स पॉवर' बनण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.