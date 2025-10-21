Heart Attack Case : महाकाल मंदिरात भस्मआरतीदरम्यान भक्ताचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू; WhatsApp स्टेट्सवर लिहिलं होतं, 'आयुष्य क्षणभंगुर आहे...'

उज्जैन : उज्जैनच्या प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिरात (Mahakal Temple) सोमवारी पहाटे एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली. भस्मआरतीच्या वेळी दर्शनासाठी आलेल्या एका भक्ताचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे, मृत्यू होण्यापूर्वीच त्या व्यक्तीने आपल्या व्हॉट्सअॅप स्टेट्सवर आयुष्याच्या क्षणभंगुरतेचा उल्लेख केला होता, ज्यामुळे त्यांना मृत्यूची चाहूल लागली होती का, अशी चर्चा सुरु आहे..मृत व्यक्तीचे नाव सौरभराज सोनी असून ते उज्जैनच्या पार्श्वनाथ शहरात राहत होते आणि चहाचे दुकान चालवत होते. दर सोमवारीप्रमाणे, दिवाळीनिमित्त सोमवारी पहाटे सुमारे १ वाजता ते महाकाल मंदिरात भस्मआरतीसाठी पोहोचले..मात्र, दर्शन घेण्यापूर्वीच गेट क्रमांक १ वर त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि ते खाली कोसळले. त्यानंतर मंदिरातील कर्मचारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल केले, पण डॉक्टरांनी तपासल्यानंतर त्यांना मृत घोषित केले..Pune Diwali : पुण्यात आकाशकंदील बांधताना अपघात; झाडावरून खाली कोसळून तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, रात्री मंडळातील सदस्यांसह किल्ला बांधला अन्....सौरभराज यांच्या मित्रांनी सांगितले की, मृत्यूपूर्वी त्यांनी आपल्या व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर "आयुष्य क्षणभंगुर आहे" असा संदेश पोस्ट केला होता. ते दर सोमवारी भस्मआरतीला हजेरी लावत असत, यावरून त्यांच्या महाकालावरील अढळ श्रद्धेचे दर्शन होते. या घटनेनंतर मंदिर परिसरात शोककळा पसरली असून भक्त आणि स्थानिकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.