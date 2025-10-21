देश

Heart Attack Case : महाकाल मंदिरात भस्मआरतीदरम्यान भक्ताचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू; WhatsApp स्टेट्सवर लिहिलं होतं, 'आयुष्य क्षणभंगुर आहे...'

Devotee dies during Mahakal Bhasma Aarti in Ujjain : उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात भस्मआरतीदरम्यान सौरभराज सोनी या भक्ताचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला.
Ujjain Mahakal Temple Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उज्जैन : उज्जैनच्या प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिरात (Mahakal Temple) सोमवारी पहाटे एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली. भस्मआरतीच्या वेळी दर्शनासाठी आलेल्या एका भक्ताचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे, मृत्यू होण्यापूर्वीच त्या व्यक्तीने आपल्या व्हॉट्सअॅप स्टेट्सवर आयुष्याच्या क्षणभंगुरतेचा उल्लेख केला होता, ज्यामुळे त्यांना मृत्यूची चाहूल लागली होती का, अशी चर्चा सुरु आहे.

Uttar Pradesh
heart attack
Hindu religion
heart attack symptoms

