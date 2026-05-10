Mahakal Temple: सिंहस्थ २०२८ साठी महाकाल मंदिराचा 'महा-प्लॅन'! ३०० कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर; आता पावसात भिजण्याची भीती नाही!

२०२८ मध्ये उज्जैनमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासनाने भाविकांच्या सुविधेसाठी आणि मंदिराच्या आधुनिकीकरणासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा भव्य अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. या 'मेकओव्हर'मुळे बाबा महाकालच्या दरबारात येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांना आता जागतिक दर्जाच्या आधुनिक सुविधा मिळणार आहेत. मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत भाविकांचा प्रवास सुखाचा करण्यासाठी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. या नवीन बदलांची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:.ऊन आणि पावसापासून संरक्षण: ११ कोटींचे आधुनिक शेडमहाकाल महालोक आणि मंदिर परिसरात येणाऱ्या भाविकांना हवामानाचा त्रास होऊ नये, यासाठी विशेष व्यवस्था केली जात आहे. त्रिवेणी गेटपासून नंदी द्वार आणि मोठ्या गणेश मंदिरापर्यंत संपूर्ण दर्शन मार्गावर आधुनिक फॅब्रिकेशन शेड उभारले जाणार आहेत.हे शेड 'स्मार्ट सिटी' योजनेअंतर्गत महाकाल लोकच्या भव्य वास्तुकलेशी सुसंगत अशा डिझाइनमध्ये तयार केले जातील, ज्यामुळे मंदिराच्या सौंदर्यात भर पडेल..Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony: विजय तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार, ६ पक्ष, ५ दिवस अन् ४ बैठका... TVK ने कसं तयार केलं समीकरण.डिजिटल दर्शन प्रणाली आणि QR कोड एन्ट्रीगर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि रांगा शिस्तबद्ध करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे. मंदिराच्या प्रवेश आणि निकास द्वारांवर QR कोड आधारित फ्लॅप बॅरियर्स लावले जातील. यामुळे केवळ अधिकृत पास असलेल्या भाविकांनाच प्रवेश मिळेल आणि गर्दीचे व्यवस्थापन सोपे होईल.मंदिर समितीच्या वेबसाइटवर 'अन्नक्षेत्र' मॉड्यूल सुरू केले जाईल. याद्वारे भाविक घरबसल्या अन्नदान करू शकतील आणि भोजनाची अॅडव्हान्स बुकिंग देखील करू शकतील..सिंहस्थ २०२८ साठी पायाभूत सुविधाकुंभमेळ्यातील अलोट गर्दी लक्षात घेऊन सुरक्षा आणि पारदर्शकतेवर भर दिला जात आहे. सुरक्षेसाठी ३ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून नवीन बॅरिकेड्स खरेदी केले जातील. तसेच, ५० मोठ्या आणि ३० लहान अशा एकूण ८० नवीन स्टील दानपेट्या तयार केल्या जाणार आहेत.मंदिर आणि महाकाल महालोकची सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी दोन्ही कंट्रोल रूम्सचे एकत्रीकरण करून त्यांचे आधुनिक तंत्रज्ञानाने विस्तारीकरण केले जाईल..IPL 2026 Point Table: राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफमध्ये कसे पोहोचणार? SRH, KKR, CSK कडून हवीय मदत... जाणून घ्या गमतीदार गणित.आर्थिक तरतूद आणि कर्मचारी कल्याणआर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी एकूण २९,९७४.३७ लाख रुपयांचा (सुमारे ३०० कोटी) प्रस्तावित अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला आहे.मंदिर समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ करून तो देण्यासही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.प्रशासनाने उचललेली ही पावले उज्जैनला केवळ धार्मिकच नव्हे, तर पर्यटनाच्या दृष्टीनेही 'स्मार्ट' बनवणारी ठरतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.