Dr. Babasaheb Ambedkar: महार रेजिमेंट! लष्करातील शौर्य, सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचं प्रतीक; स्थापनेत आंबेडकरांचं योगदान

-विनायक जाधवबेळगाव : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त 'महार रेजिमेंट'च्या स्थापनेत त्यांच्या आणि त्यांच्या वडिलांच्या योगदानाची आठवण कृतज्ञतेने केली जाते. भारतीय लष्करातील शौर्य, परंपरा आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचे प्रतीक ठरलेली 'महार रेजिमेंट' आजही अभिमानाने उभी आहे. विशेष म्हणजे या रेजिमेंटची सुरुवात बेळगावातून झाली, ही बेळगावकरांसाठी एक अभिमानास्पद बाब आहे..'महार रेजिमेंट' ची स्थापना आणि आंबेडकरांचे योगदान दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात वर्ष १९४१ मध्ये 'महार रेजिमेंट'ची स्थापना करण्यात आली. त्याच काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची व्हाईसरॉयच्या संरक्षण सल्लागार समितीवर नियुक्ती डॉ. आंबेडकर यांनी महार समाजातील तरुणांना सैन्यात भरती होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. डॉ. आंबेडकर यांचे वडील सुभेदार रामजी सकपाळ यांनी ब्रिटिश काळातील अन्यायकारक बंदीविरोधात महत्त्वाची भूमिका बजावली..बेळगावचा ऐतिहासिक संबंध'महार रेजिमेंट'ची पहिली बटालियन वर्ष १९४१ मध्ये बेळगावातील नानावाडी येथे उभारण्यात आली. त्यामुळे बेळगावला या रेजिमेंटच्या स्थापनेचे ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आजही या स्मृती जपण्यासाठी प्रादेशिक सेनेतील '११५, इन्फंट्री बटालियन महार रेजिमेंट' ही भुईकोट किल्ला येथे कार्यरत आहे..रेजिमेंटचे सध्याचे स्वरूपरेजिमेंटचे घोषवाक्य 'बोलो हिंदुस्थान की जय' सुरुवातीला महार समाजापुरती मर्यादित असलेली ही रेजिमेंट आता विविध राज्यांतील सैनिकांनी समृद्ध झाली आहे. सध्या या रेजिमेंटचे मुख्य प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेशातील सागर येथे रेजिमेंटने एक परमवीरचक्र, एक अशोक चक्र, चार महावीरचक्र, चार कीर्तीचक्र, एक पद्मश्री आणि इतर अनेक महत्त्वाचे पदक आणि सन्मान मिळविले आहेत. .शौर्याचा वारसामहार समाजाने इतिहासात अनेक लढायांमध्ये पराक्रम गाजविला आहेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात किल्ल्यांचे रक्षण केलेमुघल काळातही सैनिक म्हणून कामगिरी बजावली.जयंतीनिमित्त अभिवादनडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्यायाबरोबरच लष्करातील समावेशकतेसाठीही मोठे योगदान दिले. त्यांच्या विचारांमुळेच 'महार रेजिमेंट'ला नवे अस्तित्व आणि ओळख मिळाली. 'महार रेजिमेंट' हे केवळ लष्करी युनिट नसून, सामाजिक समतेच्या लढ्याची आणि शौर्याची जिवंत परंपरा आहे..भीमा-कोरेगावची गौरवगाथाभीमा-कोरेगावची लढाई ही महार सैनिकांच्या शौर्याची अमर कहाणी आहे. या युद्धातील विजयाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ उभारलेले स्मारक हेच 'महार रेजिमेंट'च्या चिन्हाचे प्रेरणास्थान आहे. या स्मारकावर शहीद महार सैनिकांची नावे कोरलेली आहेत, ज्यामुळे ते अभिमानाचे प्रतीक ठरले आहे.