PM Crop Insurance Scheme: ‘पीक विमा योजना की कॉर्पोरेट नफा?’; महाराष्ट्रातील ३६.८३ लाख शेतकऱ्यांनी योजना सोडल्याचा काँग्रेसचा दावा

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील ३६ लाख ८३ हजार शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये लुटीचे मॉडेल बनलेली पंतप्रधान पीक विमा योजना सोडल्याचे निदर्शनास आणून देताना ही पीक विमा योजना आहे की कार्पोरेट नफा? अशी टीका आज काँग्रेसने केली. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी धोरणे ठरविली जात असतील तर देशाचा अन्नदाता कसा वाचेल, असा प्रश्न काँग्रेसचे सरचिटणीस, खासदार रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी केला. ते म्हणाले,की गेल्या दोन वर्षांमध्ये देशातील ७३ लाख शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना नाकारली. कारण पूर्ण शेती पाण्याखाली बुडाली तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाईच्या नावाखाली केवळ अडीच रुपये जमा होतात. .शेतकरी हप्ते भरून थकले आहेत आणि दाव्यांच्या नावावर त्यांच्याशी थट्टा चाललेली आहे. त्यामुळे त्रस्त होऊन दोन वर्षांमध्ये ७३ लाख म्हणजे २९.६ टक्के शेतकऱ्यांनी ही योजना सोडून दिली आहे. महाराष्ट्रातील ३६ लाख ८३ हजार तर हरियानातील एक लाख ७२ हजार शेतकरी या योजनेतून बाहेर पडले आहेत. पीक विम्याखालील शेतीचे एकूण क्षेत्रफळ तीन कोटी १४ लाख हेक्टरवरून दोन कोटी १८ लाख हेक्टरवर आले आहे. .MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.सरकारने ही योजना म्हणजे लुटीचे मॉडेल बनविले आहे. शेतकऱ्यांचे व्यक्तिगत शेतीचे नुकसान होत असले तरी पूर्ण क्षेत्राच्या सरासरीनुसार सरकारच्या भरपाई निश्चित करते, असेही सुरजेवाला यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.