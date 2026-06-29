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Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?

Tax benefits for heritage tourism projects: उत्तर प्रदेश पर्यटन धोरण २०२२ अंतर्गत जुन्या हवेल्या, राजवाडे आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे ‘हेरिटेज होमस्टे’मध्ये रूपांतर; ४० कोटींपर्यंत भांडवली अनुदान, १००% करसवलत आणि व्याज अनुदानाची मोठी संधी
Big Push for Heritage Tourism: Historic Wadas Eligible for Grants and Tax Relief

Big Push for Heritage Tourism: Historic Wadas Eligible for Grants and Tax Relief

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक वारसा जपण्यासोबतच सांस्कृतिक पर्यटनाला (Cultural Tourism) जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठी आणि फायदेशीर गुंतवणूक संधी उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यातील पारंपरिक हवेल्या, जुने राजवाडे आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे रूपांतर आधुनिक सुविधांनी युक्त अशा 'हेरिटेज होमस्टे' मध्ये करण्यासाठी सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचे भांडवली अनुदान (Capital Subsidy), कर सवलती आणि आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

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