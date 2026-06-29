Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?

उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक वारसा जपण्यासोबतच सांस्कृतिक पर्यटनाला (Cultural Tourism) जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठी आणि फायदेशीर गुंतवणूक संधी उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यातील पारंपरिक हवेल्या, जुने राजवाडे आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे रूपांतर आधुनिक सुविधांनी युक्त अशा 'हेरिटेज होमस्टे' मध्ये करण्यासाठी सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचे भांडवली अनुदान (Capital Subsidy), कर सवलती आणि आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे..'उत्तर प्रदेश पर्यटन धोरण २०२२' अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेचा मुख्य उद्देश ऐतिहासिक मालमत्तांचे पुनरुज्जीवन (Adaptive Reuse) करणे आणि पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या निवास सुविधा विकसित करून स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणे हा आहे..गुंतवणुकीनुसार मिळणारे भव्य भांडवली अनुदान (Capital Subsidy Structure)या धोरणांतर्गत गुंतवणूकदारांना त्यांच्या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चानुसार खालीलप्रमाणे अनुदान दिले जाणार आहे:१० लाख ते १० कोटी रुपयांची गुंतवणूक: २५ टक्के अनुदान (कमाल मर्यादा २ कोटी रुपये)१० कोटी ते ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक: २० टक्के अनुदान (कमाल मर्यादा ७.५ कोटी रुपये)५० कोटी ते २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक: १५ टक्के अनुदान (कमाल मर्यादा २० कोटी रुपये)२०० कोटी ते ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक: १० टक्के अनुदान (कमाल मर्यादा २५ कोटी रुपये)५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक: कमाल ४० कोटी रुपयांपर्यंत भव्य अनुदान मिळण्याची तरतूद..कर सवलती आणि अतिरिक्त सामाजिक लाभ१००% करांमधून सूट: या योजनेअंतर्गत विकसित केल्या जाणाऱ्या हेरिटेज होमस्टेसाठी जमीन रूपांतरण शुल्क (Land Conversion Charges), विकास शुल्क (Development Charges) आणि स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) मध्ये १०० टक्के पूर्ण सूट देण्यात येणार आहे.विशेष प्रवर्ग सवलत: महिला गुंतवणूकदार तसेच अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त ५ टक्के भांडवली अनुदान दिले जाईल.व्याजावरील अनुदान: पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायिक सुलभतेसाठी कर्जावर ५ टक्के व्याज अनुदान (Interest Subsidy) दिले जाईल, जे प्रति वर्ष कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत आणि ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या एकूण कर्जासाठी उपलब्ध असेल..लाभासाठी आवश्यक अटी आणि पात्रता (Eligibility Criteria)वास्तूचा काळ: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित राजवाडा, हवेली किंवा वास्तू ही १९५० पूर्वीची असणे अनिवार्य आहे.भाडेतत्वावरील वास्तू: जर एखादी ऐतिहासिक वास्तू भाडेतत्त्वावर (Lease) घेऊन तिचे मूळ सौंदर्य जपून आधुनिक होमस्टे विकसित केले जात असेल, तरीही ती मालमत्ता या धोरणातील सर्व लाभांसाठी पात्र ठरणार आहे.उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागाच्या या दूरगामी उपक्रमामुळे राज्यातील ऐतिहासिक वास्तूंना आधुनिक पर्यटनाच्या नकाशावर एक नवी आणि वैभवशाली ओळख मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणि विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे जाणून घेण्यासाठी इच्छुक गुंतवणूकदार उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (Portal) भेट देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.