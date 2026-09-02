Maharashtra Karnataka Border Dispute: सीमाप्रश्नी लवकर सुनावणी घ्या महाराष्ट्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती

नवी दिल्ली: कर्नाटकसोबतच्या सीमाप्रश्नावरील खटला २००४ पासून प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर या खटल्याची सुनावणी लवकर घेतली जावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारकडून मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली.मराठी भाषक नागरिक मोठ्या प्रमाणात राहत असूनही ८६५ गावे आणि शहरे कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ही गावे आणि शहरे महाराष्ट्राशी जोडली जावीत, असे मूळ याचिकेत म्हटले आहे. बेळगाव, कारवार आणि निपाणी या शहरांसह सीमाभागातील असंख्य गावांमध्ये मराठी लोक मोठ्या प्रमाणात राहतात. .कर्नाटकात चुकीच्या पद्धतीने हा भाग जोडला गेला असल्याचे राज्य सरकारच्या वकिलांकडून सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. मोहना यांच्या खंडपीठास सांगण्यात आले. खटल्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कागदपत्रे सादर झाली आहेत. त्यामुळे लवकर सुनावणी घेतली जावी, अशी विनंती खंडपीठाकडे करण्यात आली..कोण आहेत IAS आशिमा मित्तल? मनोज जरांगेंशी चर्चेला गेलेल्या शिष्टमंडळातील महिला अधिकारी.भाषक आधारावर ८६५ गावे, शहरे महाराष्ट्रात सामील होणे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही, अशी भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी यावर सुनावणीच्या तारखेबाबत हमी देऊ शकत नाही, असे सांगितले. राज्य पुनर्रचना कायद्यातील तरतुदींनुसार मराठी भाषिक शहरे कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आली होती. कायद्यातील संबंधित तरतुदींना राज्य सरकारने मूळ याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिले आहे..काही दिवसांपूर्वी मुंबई येथे सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार कमिटीची बैठक पार पडली होती. त्यावेळी विविध विषयांवर चर्चेसह, सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याला गती मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारतर्फे अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे..सीमाप्रश्नाची सुनावणी तीन सदस्य खंडपीठात होणार असल्याने तीन सदस्य खंडपीठ लवकर उपलब्ध व्हावे, यासाठी महाराष्ट्राच्या वकिलांतर्फे प्रयत्न सुरू करण्यात आले असून, येणाऱ्या काळात सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याला गती मिळेल, असा विश्वास मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांमधून व्यक्त केला जात आहे. सातत्याने महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्राच्या वकिलांशी संपर्क साधून लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यानुसार न्यायालयात अर्ज दाखल केल्यामुळे सीमाप्रश्नावरील खटल्याला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे..MPSC Paper Leak : ...'मग माझा राजीनामा का मागता?' पेपरफुटीवरुन 'एमपीएससी'चे अध्यक्ष विवेक भीमनवारांचे खुले पत्र."सीमाप्रश्नी लवकर सुनावणी व्हावी, त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारतर्फे अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती वकिलांनी दिली आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्राच्या वकिलांशी सातत्याने संपर्कात आहोत."- प्रकाश मरगाळे, अध्यक्ष, मध्यवर्ती म. ए. समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.