Live Updates : भीमा कोरेगांव हिंसाचार प्रकरणी दलित विचारवंत आनंद तेलतुंबडेंना जामीन मंजूर

India and New Zealand 1st T20I Rain May Spoil The Game : टी 20 वर्ल्डकपमध्ये भारताचे आव्हान सेमी फायनलमध्येच संपुष्टात आल्यानंतर भारतीय टी 20 संघात मोठे बदल करण्याची मागणी होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर न्यूझीलंड दौऱ्यावर असलेली भारताची युवा टी 20 टीम आजपासून तीन टी 20 सामन्यांची मालिका खेळत आहे. संघातील युवा खेळाडूंसह भविष्यातील टी 20 कर्णधार हार्दिक पांड्या कशी कामगिरी करतोय हे पाहणे देखील गरजेचे आहे. मात्र पहिल्याच टी 20 सामन्यावर वरूणराजाने वक्रदृष्टी टाकल्याने सामन्यावरच बालट आले आहे. अॅक्यूवेदर नुसार वेलिंग्टनमध्ये आज 81 टक्के पावसाची शक्यता आहे. वेलिंग्टनमध्ये पावसाच्या सरी साधारणपणे संध्याकाळी 7 वाजता (भारतीय वेळानुसार सकाळी 11.30) कोसळण्याची शक्यता आहे. सामना हा भारतीय वेळेनुसार 12 वाजता सुरू होणार आहे.