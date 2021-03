"महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांनी देशाची चिंता वाढवली"

देशातील काही राज्यांत वेगानं वाढणाऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येनं केंद्र सरकारची चिंता वाढवली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं गुरुवारी महाराष्ट्रातील वाढत्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येबाबात चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्रात सध्या एक लाखांपेक्षा जास्त कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात आणि हरियाणा या राज्यावर आरोग्य मंत्रालय विशेष लक्ष ठेवून आहे. या राज्यासोबत मंत्रायलानं आतापर्यंत तीन बैठका केल्या असून कोरोना नियंत्रणावर भर देण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.

नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के पॉल म्हणाले की, महाराष्ट्रातील वाढत्या कोरोना रुग्णांमुळे चिंता वाढली आहे. वाढत्या कोरोना रुग्णावरुन असं स्पष्ट होतेय की, कोरोनाबाबत कोणताही निष्काळजीपणा बाळगू नये. तसेच कोरोनाच्या सर्व नियमांचं पालन करायलाच हवं.

We are very worried about Maharashtra. This is a serious matter. This has two lessons- don't take the virus for granted and if we have to remain COVID free, then, we need to follow COVID appropriate behaviour: Dr VK Paul, Member (Health), NITI Aayog pic.twitter.com/Wg15GgfCDf

— ANI (@ANI) March 11, 2021