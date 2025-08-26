Supreme Court: झुडपी जंगल क्षेत्र कायद्यातून वगळावे; महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल

नवी दिल्ली : विदर्भातील ८६ हजार ४०९ हेक्टर झुडपी जंगल क्षेत्र वन संवर्धन कायद्यातून वगळले जावे, अशा विनंतीची याचिका महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. झुडपी जंगल क्षेत्रातील अतिक्रमण कोणत्याही दंडाशिवाय नियमित केले जावे, अशी विनंती याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. .विशेष म्हणजे राज्य सरकारने आपल्याच कायद्याच्या विरोधात दाद मागितली आहे. शिवाय ही याचिका सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीच्या (सीईसी) शिफारशींच्या विपरीत आहे..विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये झुडपी क्षेत्राचा समावेश जंगल श्रेणीमध्ये करण्यात आलेला आहे. अशा जमिनींचा वापर प्रामुख्याने गुरे चारण्यासह स्मशान भूमी, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि इतर ग्रामीण भागातील मुलभूत कामांसाठी केला जातो..सरकारी अभिलेखांमध्ये ज्या जमिनीचा उल्लेख वन जमीन म्हणून करण्यात आला आहे, अशी कोणतीही जमीन वन संवर्धन कायद्यात मोडते, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मध्ये दिला होता. दुसरीकडे राज्य सरकारने झुडपी जंगल क्षेत्र वन संवर्धन कायदा १९८० च्या परिघात येत नाही तसेच १९९६ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुडपी जमिनीसाठी लागू होत नाही, असा पवित्रा घेतला आहे..Raigad News : एक वाटी चिऊसाठी, कडाक्याच्या उन्हात चिऊताई व पक्षांसाठी दाणा-पाण्याची सोय, संस्था संघटना व नागरिकांचा पुढाकार .झुडपी जमिनीमध्ये मोठी झाडे वाढत नाहीत. अशा जमिनीमध्ये प्रामुख्याने गवत उगवते. गैर वनभूमीच्या अनुपलब्धतेबाबत मुख्य सचिवांचे प्रमाणपत्र असेल तरच झुडपी जंगलाचा विचार वनरोपणासाठी केला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले होते. झुडपी जंगलाला प्राप्त असलेला वनक्षेत्राचा दर्जा कायम राहील, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायाधीश ऑगस्टिन मसिह यांच्या खंडपीठाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.