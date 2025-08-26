देश

Supreme Court: झुडपी जंगल क्षेत्र कायद्यातून वगळावे; महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल

Maharashtra Shrub Forest: विदर्भातील ८६ हजार हेक्टर झुडपी जंगल क्षेत्र वन संवर्धन कायद्याच्या कक्षेतून वगळावे, अशी राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका. ही मागणी सीईसी शिफारशींच्या विरोधात असून, राज्य सरकारने स्वतःच्या कायद्याविरोधात भूमिका घेतल्याची नोंद.
नवी दिल्ली : विदर्भातील ८६ हजार ४०९ हेक्टर झुडपी जंगल क्षेत्र वन संवर्धन कायद्यातून वगळले जावे, अशा विनंतीची याचिका महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. झुडपी जंगल क्षेत्रातील अतिक्रमण कोणत्याही दंडाशिवाय नियमित केले जावे, अशी विनंती याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

