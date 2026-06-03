Mumbai Pune Expressway: 'मिसिंग लिंक'ने MP च्या मंत्र्यांना केले थक्क! पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेसाठी महाराष्ट्राचा झिरो बजेट फॉर्म्युला वापरणार

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या विकासवादी आणि आधुनिक विजनला धरातलावर उतरवण्यासाठी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री राकेश सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने १ आणि २ जून रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांचा महत्त्वपूर्ण अभ्यास दौरा केला. .या दौऱ्यात मध्य प्रदेशच्या टीमने महाराष्ट्रातील मेगा पायाभूत सुविधा (Mega Infrastructure), त्यांचे आर्थिक मॉडेल्स, 'समृद्धी महामार्ग' आणि 'अटल सेतू'च्या यशाचे सूत्र समजून घेतले. मध्य प्रदेशात आता रस्ते आणि पूल बांधणीला केवळ सार्वजनिक बांधकामापुरते मर्यादित न ठेवता त्याला आर्थिक विकास, पर्यटन, रस्ते सुरक्षा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी (Digital Governance) जोडण्यासाठी या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते..या शिष्टमंडळात पीडब्ल्यूडीचे प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह, एमपीआरडीसीचे (MPRDC) व्यवस्थापकीय संचालक भारत यादव, भवन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सिबी चक्रवर्ती आणि प्रमुख अभियंता के.पी.एस. राणा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.महाराष्ट्राचे 'झिरो बजेट' आर्थिक मॉडेल आणि देवेंद्र फडणवीसांशी भेटदौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. या बैठकीत मेगा प्रोजेक्ट्सचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि भूसंपादनाची आव्हाने यावर सविस्तर चर्चा झाली..देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, "मोठ्या प्रकल्पांचे यश केवळ निधी उपलब्ध असण्यावर अवलंबून नसते, तर त्यासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे, नाविन्यपूर्ण आर्थिक मॉडेलिंग (Innovative Finance Modelling) आणि जलद निर्णय प्रक्रिया आवश्यक असते." या बैठकीत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) संयुक्तपणे दोन्ही राज्यांना जोडणाऱ्या सीमावर्ती रस्त्यांचा विकास करणार असल्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला..यानंतर MSRDC चे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिलकुमार गायकवाड आणि त्यांच्या टीमने सादरीकरणाद्वारे महाराष्ट्राच्या 'कोर रोड नेटवर्क' (Core Road Network 2047) ची माहिती दिली, ज्याची विभागणी दोन भागात करण्यात आली आहे:१. ग्रोथ कॉरिडोअर (Growth Corridor): जे रस्ते उद्योग, व्यापार आणि शेतीला चालना देतात.२. टुरिझम कॉरिडोअर (Tourism Corridor): जे प्रमुख पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांना जोडतात. .गुजरातमध्ये तंत्रज्ञानाची जादू; 'इन्सिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टीम'चा धमाकादौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी हे शिष्टमंडळ गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांची भेट घेतल्यानंतर गांधीनगर येथील 'भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतराळ उपयोजन आणि भू-माहिती संस्था' (BISAG) येथे पोहोचले. तेथे बिसागचे महासंचालक टी.पी. सिंह यांच्यासोबत मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडीच्या डिजिटल प्रकल्पांची समीक्षा करण्यात आली..या बैठकीत इन्सिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टीम (IRS) या अत्यंत आधुनिक डिजिटल प्रणालीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अनेकदा रस्ते अपघात, रस्ते खचणे किंवा पूल खराब झाल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना किंवा मंत्री कार्यालयाला उशिरा मिळते किंवा मीडिया रिपोर्टवरून समजते. ही समस्या सोडवण्यासाठी BISAG एक विशेष मोबाईल अॅप तयार करत आहे.पावसाळा लक्षात घेता २० जून २०२६ पर्यंत या अॅपची चाचणी आवृत्ती (Trial Version) तयार होईल आणि १ जुलै २०२६ पासून हे अॅप संपूर्ण मध्य प्रदेशात लागू केले जाईल. याद्वारे घटनास्थळावरील अभियंता थेट फोटो आणि तांत्रिक तपशील अपलोड करेल, ज्याचे लोकेशन स्वतः नोंदवले जाईल आणि थेट मंत्रालयातून याची 'रियल-टाइम मॉनिटरिंग' करता येईल..पीएम गती शक्ती आणि रस्ते सुरक्षेसाठी बिसागचे कसबबैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे तांत्रिक निर्णय घेण्यात आले:एकीकृत डॅशबोर्ड (Integrated Dashboard): राज्यातील सर्व बांधकाम प्रकल्पांची प्रगती, विलंबाची कारणे एकाच प्लॅटफॉर्मवर पाहता येतील.पीएम गती शक्ती पोर्टल (PM Gatishakti): रस्ते आणि पुलांचे सर्वेक्षण करताना मिळणारा मातीचा (Soil Investigation) डेटा या पोर्टलवर अपलोड केला जाईल, जेणेकरून वैज्ञानिक पद्धतीने डीपीआर (DPR) तयार करता येईल. तसेच रस्ते बांधताना निघणाऱ्या मातीचा वापर करून 'अमृत सरोवरांची' निर्मिती केली जाईल..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.रोड सेफ्टी मॉड्यूल (Road Safety): भारतीय रस्ते काँग्रेस (IRC) च्या मानकांनुसार रस्त्यांची भूमिती आणि जंक्शन्सचे मूल्यमापन करून अपघातप्रवण क्षेत्र (Black Spots) शोधून रस्ते डिझाइनमध्ये आपोआप सुधारणा सुचवली जाईल."महाराष्ट्राने आपल्याला हे शिकवले की मजबूत आर्थिक मॉडेल आणि चांगल्या व्यवस्थापनाद्वारे मोठी स्वप्ने कशी पूर्ण करायची, तर गुजरातने दाखवून दिले की तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासन अधिक प्रभावी आणि उत्तरदायी कसे बनवायचे," असे या यशस्वी दौऱ्याचा समारोप करताना लोकनिर्माण मंत्री राकेश सिंह यांनी सांगितले.या दौऱ्यावरून परतलेल्या उच्चस्तरीय समितीने मध्य प्रदेशात '१ जुलै'च्या अॅप लॉन्चिंगसाठी आणि महाराष्ट्र सीमेवरील रस्ते विकासाचा मसुदा तयार करण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.