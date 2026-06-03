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Mumbai Pune Expressway: 'मिसिंग लिंक'ने MP च्या मंत्र्यांना केले थक्क! पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेसाठी महाराष्ट्राचा झिरो बजेट फॉर्म्युला वापरणार

Zero budget tourism development model in Maharashtra: महाराष्ट्राच्या झिरो बजेट मॉडेलने आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाने एमपीच्या शिष्टमंडळाला भुरळ; पर्यटन, अर्थव्यवस्था आणि सीमावर्ती रस्ते विकासासाठी संयुक्त आराखडा
‘Missing Link’ Emerges as Development Benchmark; Madhya Pradesh Eyes Maharashtra Formula

‘Missing Link’ Emerges as Development Benchmark; Madhya Pradesh Eyes Maharashtra Formula

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या विकासवादी आणि आधुनिक विजनला धरातलावर उतरवण्यासाठी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री राकेश सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने १ आणि २ जून रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांचा महत्त्वपूर्ण अभ्यास दौरा केला.

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