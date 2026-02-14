Mahashivratri: केदारनाथ धामला मिळणार नवे 'मुख्य पुजारी'! महाशिवरात्रीला होणार अधिकृत घोषणा, काय आहे नांदेड कनेक्शन?

हिंदू धर्मातील पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या केदारनाथ धामच्या रावल (मुख्य पुजारी) परंपरेत एक मोठा बदल होणार आहे. येत्या महाशिवरात्रीला, म्हणजे १५ फेब्रुवारी रोजी, केदारनाथ धामला त्यांचे ३२५ वे रावल मिळणार आहेत..रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील उखीमठ येथे असलेल्या ओंकारेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर ही ऐतिहासिक घोषणा केली जाईल. केदारनाथचे सध्याचे ३२४ वे रावल भीमाशंकर लिंग (वय ७० वर्षे) यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव आपल्या पदाचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आपले शिष्य ४२ वर्षीय शिवाचार्य शांतिलिंग (ज्यांना केदार लिंग म्हणून ओळखले जाते) यांना आपले उत्तराधिकारी म्हणून निवडले आहे..Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .काय आहे नांदेड कनेक्शन?नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यात असलेल्या शिरढोण येथे असलेल्या मठाचे मठाधिकारी भीमाशंकरलिंग शिवाचार्य महास्वामी हे २००१ पासून केदारपीठ रावल या गादीवर केदार रावल जगदगुरू म्हणून विराजमान आहेत. गेल्या वीस वर्षांपासून प्रतिवर्षी या परंपरेचे पालन करून त्यांच्या हस्ते केदारपीठाचे कपाट उघडून विधिवत पूजा करण्यात येते..अक्षयतृतीयेला उघडते मंदिराचे कपाटश्री केदारनाथ मंदिराचे दरवर्षी दिवाळीला कपाट बंद होत असते. त्यानंतर अक्षयतृतीयेला मंदिराचे कपाट उघडण्यात येते. हे दोन्ही धार्मिक विधी श्री हिमवत केदार वैराग्य सिंहासनाधिश्वर केदारनाथ रावल जगद्गुरू भीमाशंकरलिंग शिवाचार्य महास्वामी यांच्या हस्तेच होत असतात. दिवाळीला कपाट बंद झाल्यानंतर श्री केदारनाथ यांच्या डोक्यावर असणारा सोन्याचा मुकूट श्री केदार जगद्गुरु यांच्याकडे तो सहा महिने असतो. अक्षयतृतीयेला कपाट उघडल्यानंतर हा मुकूट पुन्हा एकदा श्री केदारनाथांच्या मुर्तीवर विधीवत ठेवला जातो. यामुळे श्रीकेदार जगद्गुरु यांना अनन्यसाधारण महत्व आहे..कशी झाली उत्तराधिकाऱ्याची निवड?सध्याचे रावल भीमाशंकर लिंग यांनी महाराष्ट्रातील नांदेड येथील आपल्या मठात एका कार्यक्रमादरम्यान आपल्या उत्तराधिकाऱ्याची घोषणा केली. त्यांनी लेखी स्वरूपात केदार लिंग यांना उत्तराधिकारी घोषित केले आहे. महाशिवरात्रीच्या दिवशी जेव्हा केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे उघडण्याची तारीख निश्चित केली जाते, त्याच वेळी नवीन रावलच्या नावाची विधिवत घोषणा पंचकेदार गद्दीस्थळ उखीमठ येथे केली जाईल..अशी आहे ४०० वर्षांची परंपराकेदारनाथच्या रावल निवडीचे काही कडक नियम आणि परंपरा आहेत:वीरशैव संप्रदाय: रावल हे कर्नाटकच्या 'वीरशैव' संप्रदायातील असावे लागतात.अविवाहित: या पदावर नियुक्त होणारी व्यक्ती आजन्म अविवाहित आणि कडक शिव उपासक असणे अनिवार्य आहे.पूजेचे प्रमुख: रावल हे केदारनाथमधील पूजेचे मुख्य कर्ताधर्ता असतात. जरी ते स्वतः गाभाऱ्यात दररोज पूजा करत नसले (त्यासाठी इतर पुजारी असतात), तरी त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच सर्व विधी पार पडतात.इतिहास: केदारनाथचे पहिले रावल 'भुकुंड लिंग' होते. ही परंपरा गेल्या ४०० वर्षांहून अधिक काळापासून अखंड सुरू आहे..Sawai Gandharv Mahotsav : गायन, जुगलबंदी अन् पदलालित्यामुळे रंगत.महाशिवरात्रीचे महत्त्वयंदाची महाशिवरात्री केदारनाथच्या इतिहासात महत्त्वाची ठरेल, कारण याच दिवशी:१. केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे उघडण्याची तिथी (तारीख) जाहीर होईल.२. नवीन रावलच्या नियुक्तीवर अधिकृत मोहोर उमटवली जाईल.या सोहळ्यासाठी उखीमठ परिसरात भक्तांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. केदार लिंग यांच्या रूपाने केदारनाथला एक तरुण आणि ऊर्जावान मार्गदर्शक मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.