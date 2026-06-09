Gaura Stone Craft: दगडावर उमलल्या फुलांच्या पाकळ्या अन् 'हत्तीच्या पोटात हत्ती'! महोबाची गौरा स्टोन क्राफ्ट आता देश-विदेशात लोकप्रिय

उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड अंतर्गत येणाऱ्या महोबा जिल्ह्याची ऐतिहासिक भूमी केवळ शौर्य आणि पराक्रमासाठीच प्रसिद्ध नाही, तर येथील सांस्कृतिक आणि हस्तकलेचा वारसाही तितकाच समृद्ध आहे. या समृद्ध शिल्पकलेचे सर्वात मोठे आणि जिवंत प्रतीक म्हणजे महोबाची जगप्रसिद्ध 'गौरा पत्थर कला' (Gaura Stone Craft).हा अत्यंत मुलायम, नैसर्गिक आणि सौंदर्याने नटलेला दगड जेव्हा महोबाच्या कुशल कारागिरांच्या हातात येतो, तेव्हा त्याचे रूपांतर श्रद्धा, सजावट आणि दैनंदिन उपयोगाच्या अद्भूत कलाकृतींमध्ये होते. एक साधा दगडाचा तुकडा कारागिरांच्या कौशल्यामुळे हळूहळू देखण्या मूर्ती, मंदिरांचे फ्रेम किंवा आकर्षक भेटवस्तूंचे रूप धारण करतो..एका संपूर्ण आजीविकेचा आणि रोजगाराचा मुख्य आधारगौरा पत्थर हा येथील कारागिरांसाठी केवळ एक कच्चा माल नसून, तो शेकडो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा (आजीविका तंत्र) मुख्य कणा आहे. डोंगरातून योग्य दगडाची निवड करण्यापासून ते त्याची कटाई, नक्काशी, पॉलिशिंग आणि बाजारपेठेत त्याची विक्री करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेत अथांग धैर्य, कौशल्य आणि अनुभवाची गरज असते.पिढ्यानपिढ्या ही कला कुटुंबांमध्ये एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत आहे, ज्यामुळे बुंदेलखंडची परंपरा आणि रोजगार दोन्ही भक्कम राहिले आहेत. योगी सरकारच्या ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ODOP - One District One Product) या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत महोबा जिल्ह्याची विशिष्ट ओळख म्हणून या गौरा पत्थर शिल्पकलेला समाविष्ट करण्यात आले आहे..कोहारी गावच्या विश्वकर्मा परिवाराची जादुई कलामहोबा जिल्ह्यातील चरखारी तहसील अंतर्गत येणाऱ्या कोहारी गावचे रहिवासी कालीदीन विश्वकर्मा हे या कलेचे एक समर्पित आणि प्रसिद्ध शिल्पकार आहेत. त्यांच्यासाठी गौरा दगडावर नक्काशी करणे हे केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून त्यांच्या पूर्वजांची मोठी कौटुंबिक धरोहर आहे.कालीदीन विश्वकर्मा सांगतात की, "आमचे पूर्वज पूर्वी वेगवेगळ्या साहित्यावर शिल्पकला करायचे; परंतु काळाच्या ओघात स्थानिक पातळीवर मिळणाऱ्या 'गौरा दगडाने' आमच्या कुटुंबाला एक नवी ओळख आणि उत्पन्नाचे मुख्य साधन मिळवून दिले. या दगडाची अत्यंत मुलायम (soft) बनावट आणि त्यावर असणाऱ्या नैसर्गिक रेषा कलाकुसरीसाठी अतिशय योग्य ठरतात." आज त्यांच्या घरातील लहान-मोठे सदस्य एकत्र बसून कार्यशाळेत (वर्कशॉप) या दगडाला आकार देत आहेत..Badlapur Accident: मनसे पदाधिकाऱ्याला कारने उडवलं, घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ व्हायरल.'हत्तीच्या पोटात हत्ती' आणि नैसर्गिक रंगांची आभा गौरा दगडाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे नैसर्गिक सौंदर्य!रंग आणि नक्षी: या दगडाच्या पृष्ठभागावर मातीच्या रंगांची नैसर्गिक आभा आणि पाना-फुलांसारख्या अद्भूत आकृत्या आधीपासूनच कोरलेल्या दिसतात, ज्यामुळे पॉलिश केल्यानंतर या वस्तू अत्यंत आकर्षक दिसतात.जटिल कलाकृती: हा दगड मुलायम असल्याने कारागिरांना त्यावर अतिशय बारीक आणि क्लिष्ट नक्काशी करता येते. यातूनच सुंदर देवप्रतिमा, मंदिरांचे कोरीव फ्रेम, सजावटीचे गमले आणि एकाच दगडातून अखंड कोरलेली “हाथी के भीतर हाथी” (हत्तीच्या पोटात हत्ती) सारखी अतिशय गुंतागुंतीची शिल्पे साकारली जातात..Supreme Court Verdict: घरमालकांसाठी मोठा दिलासा! सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निकाल, भाडेकरूच्या पर्यावरण नियमभंगासाठी घरमालक जबाबदार नाही...राष्ट्रीय मंचावर महोबाच्या कलेची झेपसध्याच्या आधुनिक रचनेनुसार या कलेमध्ये अनेक नाविन्यपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. धार्मिक मूर्तींसोबतच आता आधुनिक घरांची शोभा वाढवणाऱ्या शो-पीस आणि उपयोगी वस्तूही बनवल्या जात आहेत. नोएडा, दिल्ली आणि लखनऊ सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये आयोजित आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये (Exhibitions) महोबाच्या या स्टॉल्सनी देशातील मोठ्या खरेदीदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगाराला मोठी गती मिळाली आहे.'ओडॉक' (ODOP) योजनेच्या मार्केटिंग मंचांमुळे आणि ई-कॉमर्सच्या डिजिटल विस्तारामुळे महोबाच्या या पारंपारिक गौरा पत्थर हस्तकलेला देश-विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर मागणी येत असून कारागिरांच्या हुन्नरी हातांना मोठे काम मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.