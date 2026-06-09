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Gaura Stone Craft: दगडावर उमलल्या फुलांच्या पाकळ्या अन् 'हत्तीच्या पोटात हत्ती'! महोबाची गौरा स्टोन क्राफ्ट आता देश-विदेशात लोकप्रिय

What is Mahoba’s Famous Gaura Stone Craft?: मुलायम नैसर्गिक दगडावर कोरलेल्या आकर्षक मूर्ती, सजावटीच्या वस्तू आणि ‘हत्तीच्या पोटात हत्ती’सारख्या अद्भुत कलाकृतींमुळे या हस्तकलेला जागतिक ओळख मिळत आहे.
Gaura Stone Craft

Gaura Stone Craft

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड अंतर्गत येणाऱ्या महोबा जिल्ह्याची ऐतिहासिक भूमी केवळ शौर्य आणि पराक्रमासाठीच प्रसिद्ध नाही, तर येथील सांस्कृतिक आणि हस्तकलेचा वारसाही तितकाच समृद्ध आहे. या समृद्ध शिल्पकलेचे सर्वात मोठे आणि जिवंत प्रतीक म्हणजे महोबाची जगप्रसिद्ध 'गौरा पत्थर कला' (Gaura Stone Craft)

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