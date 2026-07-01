Rural Employment: ग्रामीण मजुरांना दिलासा! १०० ऐवजी १२५ दिवस कामाची हमी; नव्या योजनेला ९५,६९२ कोटींची तरतूद

नवी दिल्ली : ग्रामीण भागातील रोजगाराला चालना देण्याच्या दृष्टीने तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आणलेल्या ‘मनरेगा’ योजनेची जागा आजपासून ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजनेने घेतली आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांना एका आर्थिक वर्षात शंभरऐवजी किमान १२५ दिवसांच्या कामाची हमी देणाऱ्या या योजनेसाठी चालू वर्षी सरकारने ९५ हजार ६९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...नवीन ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत राष्ट्रीय सरासरी मजुरी दर ३२७.४ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. मनरेगा योजनेत प्रतिदिवस २९८.८ रुपये इतकी सरासरी मजुरी दिली जात होती. थोडक्यात, मजुरी दरात २८.६० रुपयांची वाढ झाली आहे. नव्या योजनेत तीनशे रुपये इतका अंतरिम आधार मजुरी दर निश्चित करण्यात आला आहे. आधी ज्या राज्यांमध्ये मजुरी कमी होती, अशा राज्यांमध्ये जास्त मजुरी मिळावी, अशी संरचना सुधारित मजुरी दरात करण्यात आली आहे..‘विकसित भारत जी राम जी’ योजनेसाठी सरकारने केलेली ९५,६९२ कोटी रुपयांची तरतूद भविष्यात वाढवली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २४ राज्यांनी आतापर्यंत नवी योजना अधिसूचित केली आहे. नव्या योजनेचे कार्ड बनेपर्यंत ‘मनरेगा’च्या कार्डवरच मजुरांना काम दिले जाणार असल्याचेही सरकारने सांगितले आहे..महाराष्ट्रातही दर निश्चित२१ राज्यांतील मजुरी नव्या अंतरिम दरापर्यंत नेण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासाठी ३१७ रुपये इतका मजुरी दर निश्चित झाला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, प. बंगाल, आसाम यांसारख्या राज्यांतील मजुरी दरामध्ये १५ ते २५ टक्क्याने वाढ होणार आहे. तर अरुणाचल प्रदेश आणि नागालॅंड या राज्यांमध्ये मजुरी दरात होणारी वाढ २४.५ टक्क्यांनी जास्त आहे. .MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.हरियाना आणि गोवा राज्यात अधिसूचित मजुरी दर अनुक्रमे ४०९ आणि ४०६ रुपये इतका असून केरळ आणि सिक्कीममध्ये हा दर अनुक्रमे ४०१ आणि ४५० रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांचा विचार केला तर कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांतील मजुरीत होणारी वाढ तीन टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.