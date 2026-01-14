देश

Ujjain Darshan: उज्जैनमध्ये मकर संक्रांतीचा दुहेरी योग! शिप्रा नदीवर भाविकांची मांदियाळी; सूर्यदेवाची निघणार शाही पालखी, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धर्मनगरी उज्जैनमध्ये यंदा मकर संक्रांतीचा सण दोन दिवस साजरा केला जात आहे. पंचांगानुसार, बुधवारी दुपारी ३ वाजून ८ मिनिटांनी सूर्य धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. मात्र, सूर्योदय व्यापिनी तिथीच्या मान्यतेनुसार अनेक भाविक गुरुवारीही स्नान-दान करणार आहेत. यामुळे बुधवारी आणि गुरुवारी अशा दोन्ही दिवशी शिप्रा नदीच्या तीरावर भक्तीचा महापूर लोटला आहे.

Madhya Pradesh
Makar Sankranti Festival
yoga
River
Ujjain

