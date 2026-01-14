Ujjain Darshan: उज्जैनमध्ये मकर संक्रांतीचा दुहेरी योग! शिप्रा नदीवर भाविकांची मांदियाळी; सूर्यदेवाची निघणार शाही पालखी, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

धर्मनगरी उज्जैनमध्ये यंदा मकर संक्रांतीचा सण दोन दिवस साजरा केला जात आहे. पंचांगानुसार, बुधवारी दुपारी ३ वाजून ८ मिनिटांनी सूर्य धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. मात्र, सूर्योदय व्यापिनी तिथीच्या मान्यतेनुसार अनेक भाविक गुरुवारीही स्नान-दान करणार आहेत. यामुळे बुधवारी आणि गुरुवारी अशा दोन्ही दिवशी शिप्रा नदीच्या तीरावर भक्तीचा महापूर लोटला आहे..शिप्रा नदीत नर्मदा जलस्नानभाविकांच्या सोयीसाठी प्रशासनाने क्षिप्रा नदीत नर्मदेचे शुद्ध पाणी सोडले आहे. कडाक्याच्या थंडीतही हजारो भाविकांनी रामघाट आणि दत्त आखाडा घाटावर पवित्र स्नान केले. स्नानानंतर वैदिक ब्राह्मणांना दानधर्म करण्याची लगबग पाहायला मिळत आहे. मंदिरात तीळ-गुळाचे लाडू आणि खिचडीचे दान करून पुण्य पदरात पाडून घेण्यासाठी भाविकांच्या रांगा लागल्या आहेत..सूर्यदेवाची शाही पालखी आणि अनोखी पूजात्रिवेणी संगमावरील प्राचीन नवग्रह शनि मंदिरात आज मकर संक्रांत 'पिता-पुत्र' भेटीचा दिवस म्हणून साजरी केली जात आहे. दुपारी २.४५ वाजता सूर्यदेवाची भव्य पालखी यात्रा काढण्यात येणार आहे. १११ वेदपाठी बटुक धर्मध्वजा घेऊन या यात्रेत सहभागी होणार असून, ढोल-ताशांच्या गजरात ही यात्रा नगरभ्रमण करेल. विशेष म्हणजे, कोर्णाकच्या सूर्यमंदिरातून आणलेल्या मातीत शमी आणि मदारच्या रोपाची लागवड करून विशेष हवन केले जाणार आहे..आकाशात पतंगांची रंगत, पण चायना मांजावर 'नो एन्ट्री'उज्जैनच्या घराघरांतून सध्या 'काट रे'चा आवाज घुमत आहे. सकाळपासूनच तरुणाई छतावर डीजेच्या तालावर पतंग उडवण्याचा आनंद घेत आहे. मात्र, प्रशासनाने चायना मांजावर कडक बंदी घातली असून केवळ पारंपरिक सुती धाग्यानेच पतंग उडवण्याचे आवाहन केले आहे. तोपखाना आणि शहीद पार्क परिसरातील पतंग बाजार रात्री उशिरापर्यंत गर्दीने फुलून गेला होता..धार्मिक महत्त्वमकर संक्रांतीपासून उत्तरायण सुरू होते, त्यामुळे या दिवशी सूर्य साधना करण्याला विशेष महत्त्व आहे. केडी पॅलेसजवळील सूर्यमंदिर आणि कर्कराज मंदिरामध्ये विशेष पूजा-अर्चा केली जात आहे. गायींना चारा आणि गरजूंना भोजन देऊन उज्जैनकर आपला आनंद साजरा करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.