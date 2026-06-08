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Lavang Barfi: किचनमध्येच दरवळणार नवाबी थाट! घरच्या घरी कशी बनवायची शाहजहानपूर स्पेशल 'लवंग बर्फी'? पाहा सोपी रेसिपी!

Homemade milk based clove flavored barfi recipe for beginners: शाहजहानपूरच्या नवाबी परंपरेतून जन्मलेली, माव्याचा गोडवा आणि लवंगाच्या औषधी गुणांनी भरलेली ही शाही मिठाई आता घरच्या घरी बनवण्यासाठी सोपी रेसिपी
Royal Taste at Home: Step-by-Step Guide to Lavang Barfi Dessert Recipe

Royal Taste at Home: Step-by-Step Guide to Lavang Barfi Dessert Recipe

esakal

Updated on

उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जिल्हा एक व्यंजन' म्हणजेच 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' (ODOC) योजनेने राज्यातील कानाकोपऱ्यात दडलेल्या पारंपरिक आणि राजेशाही चवींना जागतिक मंचावर आणण्याचे मोठे अभियान सुरू केले आहे. शाहजहानपूरची मशहूर 'लवंग बर्फी' (Lavang Barfi) या स्वादिष्ट मिठाईचा थेट संबंध मुघल सल्तनत आणि नवाबांच्या काळाशी जोडलेला आहे. जर तुम्ही गोड खाण्याचे शौकीन असाल, तर शाहजहानपूरची ही शाही भेट तुमच्या जिभेवर अशी चव सोडून जाईल, जी तुम्ही कधीही विसरू शकणार नाही.

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