Lavang Barfi: किचनमध्येच दरवळणार नवाबी थाट! घरच्या घरी कशी बनवायची शाहजहानपूर स्पेशल 'लवंग बर्फी'? पाहा सोपी रेसिपी!

उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जिल्हा एक व्यंजन' म्हणजेच 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' (ODOC) योजनेने राज्यातील कानाकोपऱ्यात दडलेल्या पारंपरिक आणि राजेशाही चवींना जागतिक मंचावर आणण्याचे मोठे अभियान सुरू केले आहे. शाहजहानपूरची मशहूर 'लवंग बर्फी' (Lavang Barfi) या स्वादिष्ट मिठाईचा थेट संबंध मुघल सल्तनत आणि नवाबांच्या काळाशी जोडलेला आहे. जर तुम्ही गोड खाण्याचे शौकीन असाल, तर शाहजहानपूरची ही शाही भेट तुमच्या जिभेवर अशी चव सोडून जाईल, जी तुम्ही कधीही विसरू शकणार नाही..नवाब बहादूर खान आणि शाही रसोइयांची अद्भूत कथाशाहजहानपूर शहराची स्थापना सन १६४७ मध्ये नवाब बहादूर खान यांनी केली होती. असे म्हटले जाते की, येथील नवाबांना खाण्यापिण्याची प्रचंड आवड होती. त्यांना अशा मिठश्या पसंत होत्या ज्या केवळ चवीलाच चांगल्या नसून आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरतील. याच शोधातून शाही आचाऱ्यांनी 'लौंग बर्फी'चा शोध लावला.त्या काळात लवंगाचा वापर केवळ सुगंधासाठी नाही, तर तिच्या औषधी गुणांमुळे आवर्जून केला जायचा. माव्याचा गोडवा आणि लवंगाचा तिखट-सुगंधी अर्क यांचे हे अनोखे मिश्रण इतके लोकप्रिय झाले की, ती शाहजहानपूरची मुख्य ओळख बनली..का आहे ही 'लवंग बर्फी' इतर मिठाईंपेक्षा वेगळी?बाजारामध्ये मिळणाऱ्या सामान्य बर्फीमध्ये आणि शाहजहानपूरच्या लवंग बर्फीमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. ही बनवण्यासाठी प्रचंड संयम आणि कौशल्याची गरज असते:दानेदार पोत (Texture): ही मिठाई बनवण्यासाठी पूर्णपणे शुद्ध दुधाच्या माव्याचा वापर केला जातो, ज्याला तासनतास मंद आचेवर तोपर्यंत भाजले जाते जोपर्यंत त्याला एक विशिष्ट दानेदार स्वरूप येत नाही..लवंगाची जादू: या बर्फीचे खरे रहस्य म्हणजे यात वेलचीऐवजी (इलायची) खास लवंगाची पूड आणि लवंगाचा अर्क वापरला जातो, ज्यामुळे मिठाईला एक वेगळाच ताजेपणा आणि तिखट चव मिळते.पाचनासाठी हलकी: सामान्यतः मिठाई खाल्ल्यानंतर जड वाटते; परंतु लवंगाच्या आयुर्वेदिक गुणधर्मांमुळे ही बर्फी सुपाच्य (Easy to digest) मानली जाते..₹१५० कोटींचा बजेट अन् 'ओडॉक' (ODOC) मुळे जागतिक ब्रँडिंगयोगी आदित्यनाथ सरकारच्या 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' योजनेच्या अंतर्गत आता शाहजहानपूरच्या या पारंपारिक मिठाईची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रँडिंग केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी १५० कोटी रुपयांचा विशेष बजेट मंजूर करण्यात आला असून, आकर्षक पॅकेजिंग आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही बर्फी परदेशात एक्स्पोर्ट (निर्यात) करण्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. यामुळे स्थानिक हलवायांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार तर मिळेलच, शिवाय शाहजहानपूरचे नाव जागतिक फूड मॅपवर सुवर्ण अक्षरांनी चमकेल..आज देखील बदलत्या फॅशन आणि फूड ट्रेंडमध्ये या सेंद्रिय व औषधी गुणयुक्त 'लौंग बर्फी'ला देशातील मोठ्या शहरांमधून आणि ऑनलाईन फूड प्लॅटफॉर्म्सवरून मोठ्या प्रमाणावर ऑर्डर्स मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.