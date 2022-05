तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन (MK Stalin) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासमोर तमिळलाही हिंदीप्रमाणेच अधिकृत भाषा (official language) करण्याची मागणी केली आहे. तमिळ ही हिंदीप्रमाणेच राजभाषा आणि मद्रास उच्च न्यायालयातही अधिकृत भाषा केली जावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यासोबतच त्यांनी तामिळनाडूला राष्ट्रीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET पासून वेगळे करण्याची मागणीही केली आहे. (Make Tamil the official language like Hindi)

तामिळनाडूमधील लोक, संस्कृती आणि भाषा अतुलनीय आहेत. तमिळ भाषा शाश्वत आहे. तमिळ (Tamil) संस्कृती जागतिक आहे. चेन्नईपासून कॅनडापर्यंत, मदुराईपासून मलेशियापर्यंत, कानमक्कलपासून न्यूयॉर्कपर्यंत, सेलमपासून दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत पोंगल आणि पुथंडूचे सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात, असे पंतप्रधान मोदी (Narendra Modi) म्हणाले.

अलीकडेच माझ्या निवासस्थानी भारतीय मूकबधिर ऑलिम्पिक संघाचे आयोजन केले होते. तुम्हाला माहिती असेल की यावेळी भारताने स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी केली होती. परंतु, आम्ही जिंकलेल्या १६ पदकांपैकी सहा पदके तामिळनाडूच्या तरुणांनी जिंकली आहेत, असेही मोदी (Narendra Modi) म्हणाले.

जवाहरलाल नेहरू इनडोअर स्टेडियममध्ये ३१,००० कोटींहून अधिक खर्चाच्या विकासकामांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तामिळनाडूमध्ये पोहोचले. या प्रकल्पांमध्ये रेल्वे, पेट्रोलियम, गृहनिर्माण आणि रस्ते यासारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रांचा समावेश आहे.