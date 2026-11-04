ASI Conservation: ११०० वर्षे जुन्या माला देवी मंदिराचे होणार पुनर्निर्माण; एएसआयकडून वैज्ञानिक पद्धतीने संवर्धन

मध्य प्रदेश :मध्य प्रदेशातील विदिशा जिल्ह्यातील ग्यारसपूर येथे टेकडीवर वसलेल्या सुमारे ११०० वर्षे जुन्या माला देवी मंदिराला कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या ऐतिहासिक वास्तूचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (एएसआय) वैज्ञानिक पद्धतीने मंदिराचे विघटन करून त्याची मूळ स्वरूपात पुनर्बांधणी करण्याची योजना आखली आहे. यासाठी मंदिरातील प्रत्येक कोरीव दगड, स्तंभ आणि शिल्पाचे क्रमांकन व डिजिटल दस्तऐवजीकरण केले जात आहे..नवव्या ते दहाव्या शतकातील हे मंदिर गुर्जर-प्रतिहार आणि परमार काळातील स्थापत्यकलेचा महत्त्वाचा नमुना मानले जाते. मंदिराच्या गर्भगृहाच्या रचनेत जैन परंपरेचे वैशिष्ट्य दिसते, तर प्रवेशद्वार आणि भिंतींवर हिंदू देवी-देवतांची शिल्पे कोरलेली आहेत. त्यामुळे या मंदिराला त्या काळातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक समन्वयाचे प्रतीक मानले जाते..टेकडी कोरून उभारलेली वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तूविदिशा शहरापासून सुमारे ३७ किलोमीटर अंतरावर ग्यारसपूर येथे हे मंदिर आहे. मंदिराचा काही भाग टेकडीतील नैसर्गिक दगड कोरून तयार करण्यात आला आहे. छप्पर, गर्भगृह आणि मागील भाग टेकडीशी एकात्मिक पद्धतीने जोडलेले आहेत. तसेच दगड एकमेकांच्या खाचांमध्ये बसवण्याच्या तंत्राचा वापर करून वास्तूला मजबुती देण्यात आली होती.मंदिराच्या इतिहासाबाबत उपलब्ध माहितीनुसार, परमार वंशातील राजा भोज यांचे पुतणे राजा माधव देव यांच्या काळात मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाले असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. ‘माधव देव’ या नावावरून पुढे ‘माला देवी’ हे नाव प्रचलित झाल्याचेही मानले जाते..कमकुवत पायामुळे मंदिराला धोकाकाळाच्या ओघात मंदिर ज्या नैसर्गिक दगडावर उभे आहे, तो दगड ठिसूळ आणि कमकुवत झाला आहे. त्यामुळे संपूर्ण वास्तूच्या स्थैर्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मंदिराचे मूळ स्वरूप आणि त्यावरील कोरीव काम सुरक्षित ठेवण्यासाठी एएसआयने नियोजनबद्ध पद्धतीने संवर्धन करण्याचे ठरवले आहे.या प्रक्रियेत मंदिरातील प्रत्येक दगडाला स्वतंत्र क्रमांक दिला जात असून, त्याची स्थिती आणि रचनेतील स्थान यांची नोंद केली जात आहे. दगड सुरक्षितपणे वेगळे केल्यानंतर मंदिराच्या पायाच्या जागी मजबूत प्लॅटफॉर्म तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर क्रमांक आणि दस्तऐवजीकरणाच्या आधारे सर्व दगड पुन्हा मूळ रचनेनुसार बसवून मंदिराची पुनर्बांधणी केली जाईल..ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याचा प्रयत्न१९२० ते १९३० या दशकात ग्वाल्हेर संस्थानाच्या पुरातत्व विभागाचे तत्कालीन महासंचालक एम. बी. गर्दे यांनीही या मंदिराच्या जतन आणि देखभालीची नोंद केली होती. आता एएसआयच्या प्रस्तावित संवर्धन मोहिमेमुळे या ऐतिहासिक वास्तूचे स्थापत्यवैशिष्ट्य आणि कोरीव शिल्पे जतन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.मंदिराचे विघटन करून त्याची पुनर्बांधणी करणे हे केवळ दुरुस्तीचे काम नसून, प्रत्येक दगडाची ओळख, मूळ रचनेतील स्थान आणि स्थापत्यशैली जपण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे या मोहिमेत वैज्ञानिक दस्तऐवजीकरण आणि अचूक पुनर्स्थापनेला विशेष महत्त्व असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.