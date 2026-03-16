निवडणूक जाहीर होण्याआधी ममतांची 'खेळी', आयोगाच्या पत्रकार परिषदेआधी केली मोठी घोषणा

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी, विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होण्याच्या काही तास आधी रविवारी पुजारी आणि मुअज्जिन यांना दिल्या जाणाऱ्या मासिक मानधनात ५०० रुपयांची वाढ जाहीर केली. यामुळे आता पुजारी आणि लाभार्थीना आता दरमहा दोन हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. Honorarium for Priests and Muezzins Increased."आपल्या समाजाच्या आध्यात्मिक आणि सामाजिक जीवनाला आधार देणाऱ्या पुजारी आणि मुअज्जिन यांना दिल्या जाणाऱ्या मासिक मानधनात ५०० रुपयांची वाढ जाहीर करताना मला आनंद होत आहे, "असे ममता यांनी त्यांच्या त्याचप्रमाणे पुजारी आणि मुअज्जिन एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. यांनी सादर केलेल्या सर्व नव्या अर्जानाही राज्य सरकारने मान्यता दिली असल्याची माहिती ममता यांनी या वेळी दिली.IASने प्रोजेक्टला मंजुरीसाठी ५ टक्के लाच मागितल्याचा आरोप, निलंबनानंतर वर्षभराने पुन्हा सेवेत; सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी."आपल्या समृद्ध आध्यात्मिक परंपरेचे रक्षण करणाऱ्यांना योग्य मान्यता आणि पाठबळ मिळावे, यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत," असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केले. पश्चिम बंगाल सरकारने हिंदू पुजारी आणि मुस्लिम मुअज्जिनसाठी मानधन योजना सुरू केली होती..'डाव्या पक्षांचे पुनरुज्जीवन होईल'रांची : आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांचे पुनरुज्जीवन होईल, असा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (भाकप) राष्ट्रीय सरचिटणीस डी. राजा यांनी रविवारी व्यक्त केला. "पश्चिम बंगालमध्ये लढत अत्यंत कठीण असेल, हे सर्वांना माहीत आहे. मात्र डाव्या पक्षांना पूर्ण आत्मविश्वास आहे. डाव्या पक्षांचे पुनरुज्जीवन होईल आणि ते राज्यातील राजकारणाला देतील," असे राजा यांनी रविवारी रांची येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.