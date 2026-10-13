देश

Mamata Banerjee: ममता बॅनर्जींवर चाकू हल्ल्याचा प्रयत्न; हल्लेखोर महिला दारुच्या नशेत, शिव्याही दिल्या

Mamata Banerjee Knife Attack Attempt: या घटनेप्रकरणी खासदार डोला सेन यांनी कालीघाट पोलीस ठाण्यात ईमेलद्वारे तक्रार दाखल केली आहे.
Knife Attack Attempt

Knife Attack Attempt

esakal

संतोष कानडे
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| Kolkata Civic Volunteer Detained: कोलकात्यातील कालीघाट भागात मंगळवारी संध्याकाळी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्यावर चाकूने हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना समोर आली आहे. बॅनर्जी यांच्या निवासस्थानाजवळ एका महिलेने हातात चाकू घेऊन त्यांच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पोलिसांनी हल्लेखोर महिलेला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे.

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