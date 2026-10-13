Mamata Banerjee: ममता बॅनर्जींवर चाकू हल्ल्याचा प्रयत्न; हल्लेखोर महिला दारुच्या नशेत, शिव्याही दिल्या

| Kolkata Civic Volunteer Detained: कोलकात्यातील कालीघाट भागात मंगळवारी संध्याकाळी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्यावर चाकूने हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना समोर आली आहे. बॅनर्जी यांच्या निवासस्थानाजवळ एका महिलेने हातात चाकू घेऊन त्यांच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पोलिसांनी हल्लेखोर महिलेला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे..ही घटना मंगळवारी संध्याकाळी साधारण ६ वाजता घडली. ममता बॅनर्जी या राज्यसभेच्या खासदार डोला सेन यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत आपल्या परिसरातील 'मिलन संघ दुर्गा पूजा' मंडपाला भेट देण्यासाठी जात होत्या, तेव्हा ही घटना घडली..या घटनेप्रकरणी खासदार डोला सेन यांनी कालीघाट पोलीस ठाण्यात ईमेलद्वारे तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी केलेल्या आरोपानुसार, तन्निष्ठा साहा नावाची ही महिला कोलकाता पोलिसांची सिव्हिक व्हॉलेंटिअर असून ती नशेत होती. तिने ममता बॅनर्जी यांना शिवीगाळ केली आणि हातात चाकू घेऊन आक्रमकपणे त्यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला..तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, त्या महिलेने ममता बॅनर्जी यांना आत्या अशी हाक मारत रस्त्यावर बसून गोंधळ घातला. ममता बॅनर्जी यांना ‘झेड-प्लस’ सुरक्षा असताना सुरक्षेत एवढी मोठी त्रुटी कशी निर्माण झाली, याबाबत डोला सेन यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे..डोला सेन यांनी असाही दावा केला की, त्यांनी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना याबाबत सावध केले होते; मात्र त्यांनी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. ही घटना कोलकाता पोलिसांच्या कार्यक्षेत्रात घडली असून आपण पश्चिम बंगाल पोलिसांचे कर्मचारी आहोत, असे कारण त्या पोलिसांनी दिल्याचा आरोप सेन यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.