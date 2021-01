ममतादीदी गरजल्या; 'स्वतःचं शीर धडावेगळं करून घेईन, पण भाजपपुढे झुकणार नाही'

नवी दिल्ली - पश्चिम बंगालमध्ये कोलकात्यात 23 जानेवारीला नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात घोषणाबाजी करण्यात आली होती. यामुळे नाराज झालेल्या ममता बॅनर्जी यांनी भाषण करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आता सोमवारी झालेल्या एका सभेत ममता बॅनर्जी यांनी या मुद्द्यावरून भाजपवर निशाणा साधला. यावेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, मी भाजपसमोर झुकण्याऐवजी स्वत:चं शीर धडावेगळं करून घेईन.

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, जर तुम्ही नेताजी सुभाषचंद्र बोस म्हटलं असतं तर मी सलाम केला असता. मात्र जर तुम्ही मला बंदुकीची नळी रोखून भीती घालण्याचा प्रयत्न करत असाल तर मला माहिती आहे कसं उत्तर द्यायचं. त्यावेळी प्रेक्षकांनी बंगालचा अपमान केला होता. त्यांनी पंतप्रधानांसमोर माझा अपमान केला. मी बंदुकीवर नाही तर राजकारणावर विश्वास ठेवते. भाजपने नेताजींचा आणि बंगालचा अपमान केला असंही ममता बॅनर्जींनी म्हटलं.

#WATCH | Netaji Subhash Chandra Bose is everyone's leader...They were teasing me in front of Prime Minister (at Victoria Memorial on Jan 23)... I don't believe in guns, I believe in politics. BJP has insulted Netaji and Bengal: West Bengal CM Mamata Banerjee in Pursura, Hoogly pic.twitter.com/TVPFnbo6bi

— ANI (@ANI) January 25, 2021