पाहुणे आले, लग्नही झालं पण नवरदेवाच्या वडिलांना...

भीलवाडा : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. परंतु आता यामध्ये काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. त्यानुसार विवाह सोहळा आणि इतर काही कार्यक्रमांना सशर्त परवानगी देण्यात आली. पण यामध्ये उपस्थितांच्या संख्येबाबत अट घालण्यात आली आहे. मात्र, या नियम आणि अटींचे पालन न करणाऱ्या एका नवरदेवाच्या वडिलांना ते चांगलेच महागात पडले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्याने विवाह सोहळा ठरलेल्या अनेकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. अनेकांचे विवाह लांबणीवर गेले आहेत. पण आता लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणल्याने याचा फायदा घेत काही जण विवाह आटोपून घेत आहेत. परंतु, सरकारच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या नवरदेवाच्या वडिलांना चांगलेच महागात पडले आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राजस्थानमधील एका घरात 13 जून रोजी विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार कुटुंबाने आपल्या मुलाच्या लग्नासाठी 50 हून अधिक लोकांना आमंत्रित केले होते. पण हे आमंत्रण नियमाविरोधात होते. या विवाह सोहळ्यासाठी 50 पेक्षा जास्त लोक हजर होते. त्यामुळे या लग्नातच सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे कोणतेही पालन केले नसल्याचे समोर आले आहे. ही घटना राजस्थानमधील भिलवाडा येथे घडली. याबाबतचे वृत्त एका इंग्रजी वेबसाईटने दिले.

Rajasthan: Bhilwada District Collector imposes a fine of Rs 6,26,600 on a person who invited more than 50 people in his son's marriage ceremony on June 13. Fifteen people have tested positive for COVID-19 & one person has died due to the disease after attending the function.

— ANI (@ANI) June 27, 2020