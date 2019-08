धक्कादायक! मुलीच्या रडण्याच्या आवाजामुळे पत्नीला तोंडी तलाक

इंदूर : लहान मुलीच्या रडण्याच्या आवाजाने झोपमोड झाल्याने एका पतीने आपल्या पत्नीला तलाक दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. ही घटना मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे घडली. या प्रकारानंतर पीडित महिलेने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानंतर ही घटना समोर आली. उज्मा अन्सारी असे 21 वर्षीय पीडित महिलेचे नाव आहे. तिने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले, की माझी मुलगी आजारी होती. त्यामुळे ती रात्री सातत्याने रडत होती. या रडण्याच्या आवाजामुळे पतीची झोपमोड झाली. त्यामुळे त्याने मुलीला मारुन टाकण्याची धमकी देत माझ्याशी भांडण सुरु केले. आमचे भांडण झाल्याचे समजल्यानंतर माझे सासरे व पतीचा भाऊही खोलीत आले. त्यांनीही मला मारहाण करण्यास सुरवात केली. तसेच त्यानंतर माझ्या लहान मुलीला पलंगावरुन खाली ढकलून दिले. त्याचदरम्यान पतीने तीन वेळा तलाक बोलून माझ्या आईला फोन केला आणि मला या घरातून घेऊन जाण्यास सांगितले. माझ्यासह मुलीलाही घराबाहेर काढण्यात आले.

