Mandla Eklavya School: मंडला येथील एकलव्य निवासी विद्यालय देशातील सर्वोत्कृष्ट ठरले; राष्ट्रपतींच्या हस्ते गौरव

आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आणि शैक्षणिक संस्थांचा विकास करण्यासाठी केलेल्या कामाची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेत मध्य प्रदेशला दोन पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात झालेल्या विशेष समारंभात मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभागाशी संबंधित ‘एमपी सरस’ आणि मंडला येथील एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालयाला सन्मानित करण्यात आले..भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या ‘जनजातीय गौरव पखवाड्या’अंतर्गत हा सोहळा पार पडला. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आणि संस्थात्मक विकासासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले..‘एमपी सरस’ला संस्थात्मक कार्यासाठी गौरवमध्य प्रदेशातील एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालयांमध्ये दर्जेदार शिक्षण आणि संस्थात्मक विकासासाठी केलेल्या कामाबद्दल मध्य प्रदेश स्पेशल अँड रेसिडेन्शियल अकॅडेमिक सोसायटी अर्थात ‘एमपी सरस’चा गौरव करण्यात आला. जनजातीय कार्य विभागाचे प्रमुख सचिव आणि एमपी सरसच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष गुलशन बामरा यांनी संस्थेच्या वतीने राष्ट्रपतींकडून हा पुरस्कार स्वीकारला..मंडला येथील विद्यालय देशातील सर्वोत्कृष्टमंडला येथील एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालयाची देशभरातील सर्वोत्कृष्ट एकलव्य विद्यालय म्हणून निवड करण्यात आली. या विद्यालयाच्या वतीने मंडलाचे जिल्हाधिकारी आणि विद्यालय समितीचे अध्यक्ष राहुल नामदेव धोटे तसेच प्राचार्या रीना यांनी पुरस्कार स्वीकारला.या निवडीमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे..राष्ट्रपतींचा विद्यार्थ्यांशी संवादपुरस्कार वितरण सोहळ्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशभरातील एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालयांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीची माहिती घेत राष्ट्रपतींनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले.या कार्यक्रमाला केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री जुयाल उराम, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा यांच्यासह विविध राज्यांतील शिक्षक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करणाऱ्या संस्थांचा गौरव करणे, हा या पुरस्कार सोहळ्याचा प्रमुख उद्देश होता. मध्य प्रदेशातील दोन संस्थांना मिळालेल्या या सन्मानामुळे राज्याच्या शैक्षणिक उपक्रमांची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.