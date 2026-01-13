एकतर्फी प्रेमाचा थरारक शेवट! 18 वर्षीय विद्यार्थ्यानं सॉफ्टवेअर अभियंता शर्मिलाचा केला खून; बेडरूममधील कपड्यांचा ढीग ठरला पुरावा

बंगळूर : शहरातील सॉफ्टवेअर अभियंता शर्मिला यांच्या मृत्यू प्रकरणात अखेर हत्या झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शर्मिलाच्या मोबाईलमधून मिळालेल्या महत्त्वाच्या तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी (Police) प्रतिष्ठित कॉलेजमध्ये बारावीचे (द्वितीय पीयूसी) शिक्षण घेत असलेल्या कर्नल कुराई (वय १८) या तरुणाला अटक केली आहे..आरोपी कुराई याने शर्मिलाचा गळा दाबून खून केल्यानंतर तिच्या मृतदेहावर संशय येऊ नये, यासाठी बेडरूममधील कपड्यांचा ढीग टाकून आग लावल्याचे तपासात उघड झाले आहे. खून केल्यानंतर तो शर्मिलाचा मोबाईल घेऊन टेरेसच्या माध्यमातून आपल्या घरी परतला. त्यानंतर आरोपीने मोबाईलमधील सिमकार्ड काढून टाकून स्वतःचे सिमकार्ड घातले. मात्र, तीन दिवसांनंतर मोबाईल सुरू करताच पोलिसांच्या तांत्रिक तपासात तो अडकला..Gender Change Marriage Case : पतीने गुपचूप लिंग बदललं, २ वर्षांनी पत्नीला समजलं; २ मुलींसाठी बसली गप्प, पण शेवटी....मूळच्या मंगळूरच्या रहिवासी असलेल्या शर्मिला या सुब्रमण्य लेआउटमधील एका फ्लॅटमध्ये राहत होत्या. त्या एका कंपनीत सॉफ्टवेअर अभियंता म्हणून कार्यरत होत्या. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या फ्लॅटमध्ये अचानक आग लागल्याची घटना घडली आणि त्यात शर्मिलाचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला आगीमुळे धुरात गुदमरून मृत्यू झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता..राममूर्ती नगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक यांनी या प्रकरणाची नोंद करून तपास सुरू केला. घटनास्थळी पाहणी केली असता फ्लॅटचे मुख्य दार आतून बंद असल्याचे आढळले. सीसीटीव्ही फुटेज तपासूनही कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.