एकतर्फी प्रेमाचा थरारक शेवट! 18 वर्षीय विद्यार्थ्यानं सॉफ्टवेअर अभियंता शर्मिलाचा केला खून; बेडरूममधील कपड्यांचा ढीग ठरला पुरावा

One-Sided Love Turns Deadly : सुरुवातीला आगीमुळे धुरात गुदमरून मृत्यू झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
One-Sided Love Turns Deadly

One-Sided Love Turns Deadly

बंगळूर : शहरातील सॉफ्टवेअर अभियंता शर्मिला यांच्या मृत्यू प्रकरणात अखेर हत्या झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शर्मिलाच्या मोबाईलमधून मिळालेल्या महत्त्वाच्या तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी (Police) प्रतिष्‍ठित कॉलेजमध्ये बारावीचे (द्वितीय पीयूसी) शिक्षण घेत असलेल्या कर्नल कुराई (वय १८) या तरुणाला अटक केली आहे.

