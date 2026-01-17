देश

Manikarnika Ghat: अहिल्यादेवींनी बनवलेल्या मणिकर्णिका घाटाचा २३४ वर्षांनंतर कायापालट! मोदींचा 'हायटेक मोक्षधाम' कसा असेल?

Manikarnika Ghat Redevlopment: काशीची ओळख असलेल्या आणि जिथे कधीही सरण विझत नाही, अशा मणिकर्णिका घाटाचे नूतनीकरण आता युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे.
काशीची ओळख असलेल्या आणि जिथे कधीही सरण विझत नाही, अशा मणिकर्णिका घाटाचे नूतनीकरण आता युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. दररोज १०० पेक्षा जास्त मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार होणाऱ्या या घाटावर आता आधुनिक सुविधांचा वर्षाव होणार असून, अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या भाविकांची आणि नातेवाईकांची गैरसोय दूर होणार आहे.

