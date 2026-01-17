Manikarnika Ghat: अहिल्यादेवींनी बनवलेल्या मणिकर्णिका घाटाचा २३४ वर्षांनंतर कायापालट! मोदींचा 'हायटेक मोक्षधाम' कसा असेल?

काशीची ओळख असलेल्या आणि जिथे कधीही सरण विझत नाही, अशा मणिकर्णिका घाटाचे नूतनीकरण आता युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. दररोज १०० पेक्षा जास्त मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार होणाऱ्या या घाटावर आता आधुनिक सुविधांचा वर्षाव होणार असून, अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या भाविकांची आणि नातेवाईकांची गैरसोय दूर होणार आहे..अहिल्याबाई होळकरांनंतर आता थेट मोदींचा पुढाकारस्थानिक नागरिकांच्या मते, १७७१ मध्ये लोकमाता अहिल्याबाई होळकर यांनी या घाटाचे बांधकाम केले होते आणि १७९१ मध्ये त्याचे नूतनीकरण झाले होते. त्यानंतर तब्बल २३४ वर्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घाटाच्या कायापालटाचा विडा उचलला आहे. वाढती गर्दी आणि अरुंद गल्ल्यांमुळे होणारी कोंडी लक्षात घेऊन हा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे..असा असेल 'नवा' मणिकर्णिका घाट (प्रमुख सुविधा):३८ नवीन प्लॅटफॉर्म : अंत्यसंस्कारासाठी ३८ नवीन आणि सुसज्ज प्लॅटफॉर्म तयार केले जातील, ज्यामुळे ताटकळत राहावे लागणार नाही.बहुमजली इमारत : दोन मजली भव्य इमारत बांधली जाईल, ज्यात प्रतीक्षा कक्ष, नोंदणी कार्यालय आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय असेल.व्ह्यू गॅलरी : गंगा आरती आणि घाटाचे दृश्य पाहण्यासाठी एक विशेष 'दर्शन व्ह्यू गॅलरी' देखील तयार केली जाणार आहे.पुराच्या काळातही सोय : गंगा नदीला पूर आल्यावरही अंत्यसंस्कारात अडथळा येऊ नये, अशा पद्धतीने प्लॅटफॉर्मची उंची आणि रचना केली जात आहे.लाकूड वाहतुकीसाठी रॅम्प : अंत्यविधीसाठी लागणारे लाकूड वाहून नेण्यासाठी आधुनिक रॅम्पची सोय केली जाईल..प्राचीन वारसा जपला जाणारया नूतनीकरणामध्ये आधुनिकतेसोबतच अध्यात्माचाही मेळ घातला जाणार आहे. घाटावरील प्राचीन मंदिरे आणि मूर्तीकला यांना धक्का न लावता त्यांचे संवर्धन केले जाईल. "आधुनिक सुविधांसोबतच काशीच्या संस्कृतीचे आणि संस्कारांचे जतन करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे," असे माजी मंत्री नीलकंठ तिवारी यांनी स्पष्ट केले..मोक्ष प्राप्तीची नवी वाटकाशीत अंत्यसंस्कार झाल्याने मोक्ष मिळतो, अशी श्रद्धा असल्याने बिहार आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातून मोठ्या संख्येने लोक येथे येतात. नव्या प्रकल्पांतर्गत डिजिटल मॉनिटरिंग आणि स्लॉट मॅनेजमेंटचीही सोय असणार आहे. यामुळे मणिकर्णिका घाटाचे रूप केवळ बदलणार नाही, तर ते अधिक सुटसुटीत आणि सन्मानजनक होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.