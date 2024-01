मणिपूर पुन्हा पेटलं! चार जणांचा मृत्यू, पाच जिल्ह्यात कर्फ्यु, मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली तातडीची बैठक

नवी दिल्ली- नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मणिपूर पुन्हा पेटलं आहे. मणिपूरच्या लेंगोल पहाडी भागात गोळ्या घालून चौघांची हत्या करण्यात आली आहे, ११ पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. जबरदस्तीने वसुली करण्यासाठी हल्लेखोर लिलोंग चिंगजाओ भागात आले होते पण तेंव्हा स्थानिकांनी त्यांना तिथून हाकलून बाहेर काढलं. त्यावेळी तिथून जाताना हल्लेखोरांनी गोळीबार केला त्यात चौघांचा मृत्यू झालाय.

स्थानिक नागरिकांनी काही गाड्यांना आग लागल्यामुळे वातावरण तापलं होतं. इंफाळ पूर्व, इंफाळ पश्चिम, थौबल, काकचिंग आणि बिष्णुपुर जिल्ह्यात सरकारने कर्फ्यु लावला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना शांततेचं आवाहन केलं आहे. (Manipur burning Four people died curfew in five districts emergency meeting called by Chief Minister )