देश

Manipur Violence: मणिपूरमध्ये बाँबहल्ल्यात दोन भावंडांचा मृत्यू; गोळीबारात दोन आंदोलकांचाही मृत्यू, पाच जिल्ह्यांत ‘इंटरनेट’ बंद!

Latest update on Manipur violence today: विष्णुपूरमधील मध्यरात्रीच्या बाँबहल्ल्यात दोन लहान भावंडांचा मृत्यू, आई गंभीर; निदर्शनादरम्यान झालेल्या गोळीबारात आणखी दोन आंदोलक ठार
Internet Shut in 5 Districts as Violence Claims Four Lives in Manipur

इम्फाळ: मणिपूरमधील विष्णुपूर जिल्ह्यात आज झालेल्या बाँबहल्ल्यात दोन लहान भावंडांचा मृत्यू झाला असून, त्यांची आई गंभीर जखमी झाली. या घटनेनंतर झालेल्या निदर्शनावेळी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाने (सीआरपीएफ) गोळीबार केला. त्यात दोन आंदोलकांचाही मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.

