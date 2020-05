डॉ. मनमोहन सिंग यांची प्रकृती स्थिर; रुग्णालयातून सुटी

नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना आज (ता. १२) रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली आहे. रविवारी रात्री छातीत दुखत असल्याची तक्रार केल्यानंतर त्यांना एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

डॉ. नितीश नायक यांच्या देखरेखीखाली डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर उपचार सुरू होते. नव्या औषधांची रिअॅक्शन झाल्याने मनमोहन सिंग यांची प्रकृती बिघडली असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पंरतु, आज डॉक्टरांच्या परवानगीनंतर त्यांना आज घरी सोडण्यात आलं. तसंच या ठिकाणी त्यांची कोरोनाची चाचणी करण्यात आली होती. त्यांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आल्याचंही सांगण्यात आले आहे.

Former Prime Minister Dr Manmohan Singh has been discharged from AIIMS, Delhi on medical advice: AIIMS official pic.twitter.com/hcJSbGDVrT

— ANI (@ANI) May 12, 2020