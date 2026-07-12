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''...तर मी जीव देईन'' २०१२ मध्ये निवडणुकीपूर्वी मनमोहन सिंग असं का म्हणाले होते? माजी निवडणूक आयुक्तांकडून धक्कादायक खुलासा

Manmohan Singh 2012 Shocking Revelation: सलमान खुर्शीद यांनी एका जाहीर सभेत आश्वासन दिले होते की, जर काँग्रेस उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आलं, तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांसाठी असलेले आरक्षण ४.५ टक्क्यांवरून वाढवून ९ टक्के केले जाईल.
Manmohan Singh

Manmohan Singh

esakal

संतोष कानडे
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SY Quraishi New Book: देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबाबत भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी यांनी एक धक्काकदायक खुलासा केला आहे. २०१२ साली झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या काळात एका वादावरून व्यथित झालेल्या मनमोहन सिंग यांनी, "मी आत्महत्या करेन," असे शब्द कुरैशी यांच्याशी बोलताना काढले होते.

एवढंच नाही तर निवडणूक आयोग हा देशाच्या लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि त्याच्या स्वायत्ततेवर डाग लागणे आपल्याला सहन होणार नाही, अशी भावना तत्कालीन पंतप्रधानांची होती.

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