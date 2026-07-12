''...तर मी जीव देईन'' २०१२ मध्ये निवडणुकीपूर्वी मनमोहन सिंग असं का म्हणाले होते? माजी निवडणूक आयुक्तांकडून धक्कादायक खुलासा

SY Quraishi New Book: देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबाबत भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी यांनी एक धक्काकदायक खुलासा केला आहे. २०१२ साली झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या काळात एका वादावरून व्यथित झालेल्या मनमोहन सिंग यांनी, "मी आत्महत्या करेन," असे शब्द कुरैशी यांच्याशी बोलताना काढले होते. एवढंच नाही तर निवडणूक आयोग हा देशाच्या लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि त्याच्या स्वायत्ततेवर डाग लागणे आपल्याला सहन होणार नाही, अशी भावना तत्कालीन पंतप्रधानांची होती..माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी यांनी या संपूर्ण ऐतिहासिक आणि वैयक्तिक आठवणींचा खुलासा आपल्या आगामी ‘India and I: A Hundred Memories, Not a Memoir’ या पुस्तकात केला आहे. सत्ता अत्यंत सहजतेने सांभाळणारे आणि घटनात्मक मर्यादांचे काटेकोर पालन करणारे एक संवेदनशील नेते म्हणून त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या या अनोख्या पैलूला उजाळा दिला आहे..नेमकं काय घडलं होतं?हा संपूर्ण प्रसंग जानेवारी २०१२ मधील आहे, उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होती. त्या काळात केंद्रात कायदामंत्री असलेले काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांनी एका जाहीर सभेत निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी आश्वासन दिले की, जर काँग्रेस उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आलं, तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांसाठी असलेले आरक्षण ४.५ टक्क्यांवरून वाढवून ९ टक्के केले जाईल.या घोषणेविरोधात भारतीय जनता पक्षाने आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे नोंदवली. या तक्रारीवर आयोगाने सलग चार दिवस सखोल सुनावणी घेतली, ज्यामध्ये काँग्रेसतर्फे अभिषेक मनु सिंघवी आणि भाजपच्या वतीने अरुण जेटली यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. अखेर सर्व बाजू तपासून निवडणूक आयोगाने सलमान खुर्शीद यांना दोषी ठरवत त्यांची कडक शब्दांत निंदा केली..जीएसटीच्या नियमांमध्ये होणार मोठा बदल, आता विक्रेत्याच्या चुकीची शिक्षा खरेदीदाराला नाही, विधी समितीने 'त्या' प्रस्तावाला दिली मंजुरी.कुरैशींची नाराजी...निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईमुळे कायदामंत्री सलमान खुर्शीद कमालीचे नाराज झाले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या काही अंतर्गत नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी निवडणूक आयोगावर जाहीर टीका करण्यास सुरुवात केली. आयोग आता मनमानी पद्धतीने वागू लागला आहे, अशा प्रकारची विधाने प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये येऊ लागली. मंत्र्यांच्या या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थेच्या विश्वासार्हतेला तडा जात होता..पंतप्रधानांकडे दिला होता निरोपईदच्या एका कार्यक्रमात कुरैशी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे प्रेस सचिव हरीश खरे यांच्याकडे या विषयावर आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि ही बाब पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवण्यास सांगितले. हरीश खरे यांनी हा संदेश पोहोचवताच दुसऱ्याच दिवशी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्वतः अत्यंत अस्वस्थ आवाजात कुरैशी यांना फोन केला आणि तात्काळ भेटण्याची विनंती केली..काय म्हणाले होते मनमोहन सिंग?त्याच दिवशी संध्याकाळी ७ वाजता जेव्हा कुरैशी पंतप्रधान निवासस्थानी पोहोचले, तेव्हा मनमोहन सिंग स्वतः दारात त्यांची वाट पाहत उभे होते. दोघेही आत जाऊन बसताच, अत्यंत व्यथित आणि भावुक झालेल्या मनमोहन सिंग यांनी थेट म्हटले, "हरिशने मला तुम्ही काय म्हणालात ते सांगितले. जर तुमची माझ्याबद्दल अशी धारणा असेल, तर मी आत्महत्या करेन."पंतप्रधानांचे हे शब्द ऐकून मुख्य निवडणूक आयुक्त स्तब्ध झाले. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांची तक्रार काही मंत्र्यांच्या वर्तनाबद्दल होती, पंतप्रधानांबद्दल त्यांचा कोणताही संशय नव्हता. हे ऐकल्यावर मनमोहन सिंग शांत झाले आणि म्हणाले, "मंत्र्यांच्या या वक्तव्यांबद्दल मला अजिबात कल्पना नव्हती. जर मला आधी माहीत असते, तर मी त्यांना जाहीरपणे फटकारले असते. तुम्हाला कधीही काही अडचण वाटल्यास थेट मला फोन करा.".Bazball यूगाचा अंत! ब्रेंडन मॅक्यूलमने इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे प्रशिक्षकपद सोडले, पण भारताविरुद्ध पठ्ठ्या उभा राहणार.''निवडणूक आयोग हा लोकशाहीची आत्मा''त्याच भेटीदरम्यान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एक अत्यंत मोलाचे विधान केले होते. कुरैशी सांगतात, मनमोहन सिंग म्हणाले होते- "निवडणूक आयोग हा केवळ भारताचे गौरव नाही, तर तो आपल्या लोकशाहीची आत्मा आहे. जर आपण ही संस्था आणि तिची विश्वासार्हता गमावली, तर आपण देशातील सर्वकाही गमावून बसू." या भेटीनंतर मनमोहन सिंग यांनी तात्काळ संबंधित मंत्र्यांपर्यंत कडक संदेश पोहोचवला आणि त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांकडून निवडणूक आयोगावर केली जाणारी टीका पूर्णपणे थांबली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.