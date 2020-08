'अबतक' 68 भाग... 'मन की बात' कार्यक्रमातील पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रेडिओवरील लोकप्रिय 'मन की बात' या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशवासियांशी संवाद साधत आहेत. या कार्यक्रमातून जनतेशी संवाद साधण्याची मोदींची ही 68 वी वेळ आहे. देशातील चिंताजनक कोरोनाजन्य परिस्थिती आणि त्यामुळे बिकट अवस्थेत असलेली अर्थव्यवस्था यासंदर्भात मोदी काही बोलणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. -नव्या शिक्षण धोरणात खेळाला अधिक महत्व - स्वदेशी खेळणी खरेदी करण्यावर भर दिला पाहिजे. खेळण्याच्या 7 लाख कोटींची बाजारपेठ असून तिथं भारताचा वाटा वाढणार - आपल्या देशात नव्या कल्पकतेची कमी नाही. - ग्रामीण भारतातील अनेक तरुण नवनवीन ऍप बनवत आहेत, ऍप इनोव्हेशन चॅलेंजला उत्कृष्ट प्रतिसाद, चिंगारी ऍपचा उल्लेखही केला. - आजच्या अनेक कंपन्या पूर्वी स्टार्टअप होत्या. स्टार्टअपचा फायदा होतोय - शरीराला जेवढी गरज तेवढाच आहार घेतला पाहिजे. -लष्करातील 2 श्वानांचं (लिसा आणि विदा) कौतुक -लहानग्यांच्या संवादातुन खूप शिकायला भेटतं -पर्यावरणपूरक खेळणी बनवणार -बीड पोलिसातील श्वान ' रॉकी'चा उल्लेख -श्वानांच्या भारतीय प्रजातील प्रोत्साहन दिले पाहिजे -आत्मनिर्भर भारतासाठी सर्वांचं दायित्व -देशातील जनतेच्या संयमाचीही स्तुती



Web Title: mann ki baat prime minister narendra modi address the nation for the 68th time today through the program