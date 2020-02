Delhi Election : तिवारी म्हणाले होते 'ट्विट जपून ठेवा'; निकालनंतर होतायेत ट्रोल

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने मोठा विजय मिळवला आहे. आम आदमी पक्षाने जवळपास ६३ जागा मिळवत दिल्लीत पुन्हा एकदा विजयी पताका फडकवली आहे. एकीकडे अरविंद केजरीवाल यांनी विजयाची हॅटट्रिक पूर्ण केली असताना दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहे.

मनोज तिवारी यांनी 8 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मतदानानंतर ट्वीट करत म्हंटले होते की, सर्व सर्वे खोटे ठरणार असून, विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला 48 जागा मिळतील आणि आम्ही सरकार सुद्धा बनवू. त्यांनतर एव्हीमला दोष देऊ नका. तर मी केलेला हा ट्वीट सांभाळून ठेवा,असेही तिवारी म्हणाले होते.

Manoj Tiwari could never challenge image of Kejriwal. BJP used UP-Bihar politics in Delhi. Doesn't work. It won't work ever. #ManojTiwari overconfidence will drown you in the sea of reality #DelhiResults #ArvindKejriwal the bridge between reality and dream is work. #DelhiPolls pic.twitter.com/ptr51sBGhJ

— Anand Amrit Raj ஆனந்த் (@AA_raj17) February 11, 2020