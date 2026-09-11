Manorama Krishi Rakshak App : पिकाचा फोटो काढा, रोग ओळखा; एआयच्या मदतीने शेतकऱ्यांना मिळणार तातडीचा सल्ला, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

उत्तराखंड : शेतकऱ्यांना हवामान, पिकांवरील रोग, बाजारभाव आणि वाहतुकीची माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी, यासाठी उत्तराखंडमध्ये ‘मनोरमा कृषी रक्षक’ हे नवे मोबाईल ॲप सुरू करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या हस्ते शुक्रवारी मुख्यमंत्री कॅम्प कार्यालयात या ॲपचे लोकार्पण करण्यात आले. मनोरमा डबराल जनकल्याण समितीने हे ॲप विकसित केले आहे..कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणी कमी करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या ॲपमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात आला असून, पिकांवरील रोगांची ओळख करण्यापासून त्यावरील उपायांची माहिती देण्यापर्यंत विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. लोकार्पण सोहळ्याला उत्तराखंडचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री गणेश जोशी उपस्थित होते.पिकावर कीड किंवा रोग दिसून आल्यास शेतकरी त्याचा फोटो काढून ॲपवर पाठवू शकतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून त्या रोगाची किंवा किडीची ओळख करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यानंतर पिकाचे नुकसान कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची माहिती शेतकऱ्यांना मिळेल. पेरणीपासून काढणीपर्यंत विविध पिकांसाठी आवश्यक कृषीविषयक मार्गदर्शनही ॲपवर उपलब्ध असेल..हवामानातील बदलांची माहितीही शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळणार आहे. पाऊस, गारपीट, वादळ यांसारख्या बदलांची पूर्वसूचना मिळाल्यास शेतकऱ्यांना पिकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येतील. त्यामुळे अचानक बदलणाऱ्या हवामानामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत होईल.शेतमालाच्या विक्रीसाठीही हे ॲप उपयुक्त ठरणार आहे. विविध बाजारपेठांमधील बाजारभावाची अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांना घरबसल्या पाहता येईल. शेतातून बाजारपेठेपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी आवश्यक वाहतुकीची माहिती आणि उपलब्ध साधनांशी जोडणी करण्याची सुविधाही ॲपमध्ये देण्यात आली आहे..शेतकऱ्यांसोबतच ग्रामीण भागातील महिला स्वयं-सहाय्यता गट आणि लघुउद्योजकांनाही या ॲपचा फायदा होणार आहे. या गटांनी तयार केलेली उत्पादने मोठ्या बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ॲपच्या माध्यमातून बाजारपेठेशी जोडणी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकते. उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणारे हे ॲप महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी व्यक्त केला..शेतीशी संबंधित माहिती, हवामानाचे अंदाज, रोगनिदान, बाजारभाव आणि वाहतुकीची सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांना निर्णय घेणे अधिक सोपे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.