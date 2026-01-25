Lakhpati Didi : कोरोनात सुरू केलेली स्ट्रॉबेरीची शेती, ३ लाखांची कमाई! लखपती दीदी थेट प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये

इटावा जिल्ह्यातील भतोरा नावाच्या एका छोट्याशा गावात राहणाऱ्या मंत्रवती शाक्य यांची यशोगाथा आज संपूर्ण उत्तर प्रदेशसाठी अभिमानाचा विषय ठरली आहे. अत्यंत साध्या शेतकरी कुटुंबातील असलेल्या मंत्रवती यांनी आपल्या जिद्दीच्या जोरावर शेताच्या बांधापासून ते दिल्लीच्या 'कर्तव्य पथा'पर्यंतचा प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. आधुनिक शेती आणि सरकारी योजनांच्या मदतीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत किती मोठा बदल घडू शकतो, याचे त्या एक जिवंत उदाहरण बनल्या आहेत..मंत्रवती यांच्या आयुष्यातील बदलाची ही कहाणी कोरोनाच्या कठीण काळात सुरू झाली. जग थांबलेले असताना त्यांनी धीर न सोडता 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन'च्या माध्यमातून एक नवीन सुरुवात केली. त्यांनी पारंपारिक पिकांच्या पलीकडे जाऊन बाजारपेठेची गरज ओळखली आणि स्ट्रॉबेरी तसेच ड्रॅगनफ्रूट सारख्या महागड्या फळांच्या शेतीवर लक्ष केंद्रित केले. केवळ एक बीघा जमिनीत स्ट्रॉबेरी लावून त्यांनी हे सिद्ध केले की, कमी जागेतही योग्य नियोजनाने लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळवता येते. सध्या त्या तीन बिघे जमिनीत ड्रॅगनफ्रूट आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेल्या रागीसारख्या तृणधान्याची शेती करत आहेत..Latest Marathi News Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....एकेकाळी आर्थिक टंचाईचा सामना करणाऱ्या मंत्रवती आज वार्षिक ३ लाख रुपयांची कमाई करत असून, त्यांना 'लखपति दीदी' हा बहुमान मिळाला आहे. मात्र, त्यांचे यश केवळ स्वतःपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. एक 'समूह सखी' म्हणून जबाबदारी पार पाडत त्यांनी आपल्या गावातील आणि परिसरातील ५० हून अधिक महिलांना आधुनिक शेतीचे तंत्र शिकवले आहे. या महिलांना स्वयं सहाय्यता गटांशी जोडून त्यांना बँकांमार्फत आर्थिक मदत मिळवून देण्यातही त्यांनी मोठी भूमिका बजावली आहे..मंत्रवती यांच्या या अतुलनीय कार्याची दखल केंद्र सरकारने घेतली असून, २६ जानेवारी २०२६ रोजी दिल्लीत होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी त्यांना 'विशेष अतिथी' म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. कर्तव्य पथावर त्यांना मिळणारा हा सन्मान इटावा आणि संपूर्ण उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. योगी सरकारचे डिजिटल आणि तांत्रिक व्हिजन तसेच ग्रामीण आजीविका मिशनच्या माध्यमातून मिळणारे ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंगचे पाठबळ यामुळेच मंत्रवती यांच्यासारख्या अनेक भगिनी आज जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण करत आहेत. त्यांचे हे यश सिद्ध करते की, शिक्षणाचा अभाव असला तरीही जर संधी आणि योग्य तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली, तर ग्रामीण महिला देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.