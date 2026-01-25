देश

Lakhpati Didi : कोरोनात सुरू केलेली स्ट्रॉबेरीची शेती, ३ लाखांची कमाई! लखपती दीदी थेट प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये

Mantravati Shakya success story Uttar Pradesh : इटाव्यातील भतोरा गावातील शेतकरी महिला मंत्रवती शाक्य यांचा संघर्षातून कर्तव्य पथापर्यंतचा प्रवास ग्रामीण भारतासाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
इटावा जिल्ह्यातील भतोरा नावाच्या एका छोट्याशा गावात राहणाऱ्या मंत्रवती शाक्य यांची यशोगाथा आज संपूर्ण उत्तर प्रदेशसाठी अभिमानाचा विषय ठरली आहे. अत्यंत साध्या शेतकरी कुटुंबातील असलेल्या मंत्रवती यांनी आपल्या जिद्दीच्या जोरावर शेताच्या बांधापासून ते दिल्लीच्या 'कर्तव्य पथा'पर्यंतचा प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. आधुनिक शेती आणि सरकारी योजनांच्या मदतीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत किती मोठा बदल घडू शकतो, याचे त्या एक जिवंत उदाहरण बनल्या आहेत.

