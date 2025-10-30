देश

Manusmriti Controversy : मनुस्मृती पुन्हा चर्चेत; कामगार धोरणाच्या मसुद्याने पेटला वाद, काँग्रेसचा मोदी सरकारसह RSS वर हल्लाबोल

Manusmriti Reference in Labour Policy 2025 Sparks Debate : मोदी सरकारच्या कामगार धोरण २०२५ च्या मसुद्यात ‘मनुस्मृती’चा उल्लेख झाल्याने राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
Modi Government

Modi Government

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कामगार धोरण २०२५ च्या (Labour Policy) मसुद्यात मनुस्मृतीचा उल्लेख केल्याने मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या मसुद्यात प्राचीन ग्रंथांचा संदर्भ देताना मनुस्मृतीमध्ये कामगारांचे हित, वेतनव्यवस्था आणि न्याय याबाबत दिलेल्या मार्गदर्शनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला असून, काँग्रेसने म्हटले आहे की “आरएसएसला (RSS) मनुस्मृती सर्वात जास्त प्रिय आहे.”

Loading content, please wait...
Congress
Narendra Modi
Modi Government
RSS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com