Manusmriti Controversy : मनुस्मृती पुन्हा चर्चेत; कामगार धोरणाच्या मसुद्याने पेटला वाद, काँग्रेसचा मोदी सरकारसह RSS वर हल्लाबोल

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कामगार धोरण २०२५ च्या (Labour Policy) मसुद्यात मनुस्मृतीचा उल्लेख केल्याने मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या मसुद्यात प्राचीन ग्रंथांचा संदर्भ देताना मनुस्मृतीमध्ये कामगारांचे हित, वेतनव्यवस्था आणि न्याय याबाबत दिलेल्या मार्गदर्शनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला असून, काँग्रेसने म्हटले आहे की "आरएसएसला (RSS) मनुस्मृती सर्वात जास्त प्रिय आहे.".मसुद्यात असे म्हटले आहे की, भारतातील श्रम हे केवळ आर्थिक साधन नाही, तर सामाजिक सुसंवाद आणि सामूहिक समृद्धी टिकवणारे एक पवित्र कर्तव्य आहे. भारतीय परंपरेनुसार, काम हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून ते धार्मिक आणि सामाजिक जबाबदारी मानली जाते. शेतकरी, कारागीर, शिक्षक किंवा औद्योगिक कामगार असो, सर्वजण समाजनिर्मितीच्या चक्रातील समान घटक आहेत, असा दृष्टिकोन मसुद्यात मांडण्यात आला आहे..मसुद्यात ग्रंथांचा उल्लेखमसुद्यानुसार, मनुस्मृती, याज्ञवल्क्य स्मृती, नारद स्मृती, शुक्रनीति आणि अर्थशास्त्र या ग्रंथांमध्ये 'राजधर्म' या संकल्पनेद्वारे श्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. या ग्रंथांनी न्याय, उचित वेतन, आणि कामगारांना शोषणापासून वाचवण्याच्या कर्तव्यांवर भर दिला आहे. मसुद्यात असेही नमूद केले आहे की, हे ग्रंथ आधुनिक कामगार कायदे अस्तित्वात येण्याच्या खूप आधीपासून भारतातील नैतिक कामगार प्रशासनाचा पाया होते..त्यात पुढे म्हटले आहे की, आमच्या ग्रंथांमध्ये 'न्यायाचे महत्त्व' अधोरेखित करण्यात आले असून, कामगारांना वेळेवर वेतन मिळणे हे न्यायाचे प्रतीक मानले गेले आहे. कामगारांचे वेतन वेळेवर न देणे हे 'अन्याय' मानले जात असे, असा उल्लेखही मसुद्यात आहे..मसुद्यावर काँग्रेसची टीकाया मसुद्यावर काँग्रेससह अनेक विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जातीभेद वाढवणारी मनुस्मृती चुकीची असून, अशा ग्रंथांचा उल्लेख सरकारी दस्तऐवजांमध्ये करणे अयोग्य आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, "मनुस्मृतीच्या तत्त्वांकडे परतणे हे आरएसएसच्या सर्वात प्रिय परंपरेनुसार आहे.".त्यांनी पुढे आरोप केला की, "भारतीय संविधान स्वीकारल्यानंतर लगेचच आरएसएसने त्यावर हल्ला केला होता, कारण संविधानाने मनुस्मृतीच्या मूल्यांना नाकारले. आता मोदी सरकार पुन्हा त्या मूल्यांकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे.".दरम्यान, शुक्रनीतिचा उल्लेख करताना मसुद्यात असेही म्हटले आहे की, "कामगाराला सुरक्षित आणि मानवीय कामाचे वातावरण प्रदान करणे हे नियोक्त्याचे कर्तव्य आहे." मात्र, मनुस्मृतीचा संदर्भ दिल्यामुळे या धोरणाभोवती निर्माण झालेला वाद आगामी काळात आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.