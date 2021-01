Maratha Reservation: आजची सुनावणी स्थगित; प्रत्यक्ष सुनावणीबाबतचा निर्णय 5 फेब्रुवारीला

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावरील सुनावणी आज झाली. या सुनावणीमध्ये सर्व पक्षकारांच्या वकिलांनी 'सुनावणी ऑनलाईन न होता ती प्रत्यक्षात व्हावी', अशी मागणी केली. यानुसार, सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय दोन आठवड्यांनंतर दिले जातील, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला होणार आहे. इतर काही युक्तीवाद यामध्ये करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे, सुप्रीम कोर्टाने यानंतर आजची सुनावणी स्थगित केली आहे.

Supreme Court posts for February 5, the hearing in petitions challenging Bombay High Court verdict upholding reservations to Marathas in jobs and education under Maharashtra Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) Act, 2018. pic.twitter.com/QjeUV6FAfQ

— ANI (@ANI) January 20, 2021