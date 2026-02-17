Justice for Sahil: "मी त्याला २३ वर्षे एकटीने वाढवलं, जपलं..."; स्टंट करताना स्कॉर्पिओने मुलाला चिरडले, एकट्या आईची न्यायासाठी धडपड

दिल्लीतील एका दुर्दैवी रस्ता अपघातात २३ वर्षीय तरुणाचा जीव गमावल्याची घटना समोर आली आहे. कामावर निघालेल्या साहिल धनेशरा या तरुणाला स्टंट करताना आलेल्या स्कॉर्पिओ एसयूव्हीने चिरडले. अपघातामागे सोशल मीडियावरील रील बनवण्याची निष्काळजी इच्छा असल्याचा आरोप मृत तरुणाच्या आईने केला आहे. एकटीने २३ वर्षे मुलाला वाढवलेल्या इना माकन यांनी न्याय मिळवण्यासाठी सातत्याने आवाज उठवला आहे..गाडी चालवणारा अल्पवयीन मुलगा३ फेब्रुवारीच्या सकाळी द्वारका परिसरात हा अपघात घडला. लाल बहादूर शास्त्री कॉलेजजवळ साहिल आपल्या बाईकवर ऑफिसकडे जात असताना विरुद्ध दिशेने वेगाने येणाऱ्या स्कॉर्पिओने त्याला जोरदार धडक दिली. गाडी चालवणारा अल्पवयीन मुलगा आपल्या बहिणीसोबत रील बनवत होता. बसजवळ स्टंट करण्याचा प्रयत्न करताना गाडीने प्रथम साहिलच्या बाईकला, नंतर बाजूला पार्क केलेल्या कारला आणि त्यानंतर टॅक्सीलाही धडक दिली. या टक्करीत टॅक्सी चालक गंभीर जखमी झाला. साहिलला घटनास्थळीच मृत घोषित करण्यात आले..कारण त्यांचे पालक श्रीमंतइना माकन यांनी या घटनेला केवळ अपघात न मानता गुन्हेगारी कृत्य म्हटले आहे. “माझ्या मुलाचा मृत्यू त्यांच्या मजेदार रीलसाठी झाला. रस्त्यावर काहीही करण्याची मोकळीक असल्याची भावना काही लोकांना वाटते, कारण त्यांचे पालक श्रीमंत आहेत,” असे त्या म्हणाल्या. अल्पवयीन चालकावर यापूर्वी अनेकदा ओव्हरस्पीडिंगचा दंड झाला होता. त्याच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्सही नव्हते. तरीही त्याच्या वडिलांनी त्याला रोखले नाही. वाहन मालकावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, अशी खंत इना यांनी व्यक्त केली..सीसीटीव्ही फुटेजही गोळादिल्ली पोलिसांनी तत्काळ कारवाई केली. सकाळी ११:५७ वाजता आलेल्या पीसीआर कॉलनंतर द्वारका दक्षिण पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला. तीन वाहने अपघातग्रस्त अवस्थेत आढळली. अल्पवयीन चालकाला घटनास्थळी अटक करण्यात आली. त्याला बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले आणि निरीक्षण गृहात पाठवण्यात आले. मात्र १० फेब्रुवारी रोजी त्याच्या दहावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम जामीन मंजूर झाला. पोलिसांनी सर्व संबंधित वाहने जप्त केली आहेत. त्यांची यांत्रिक तपासणी सुरू असून सीसीटीव्ही फुटेजही गोळा करण्यात आले आहे. अंतिम वैद्यकीय अहवालाची प्रतीक्षा आहे..दोन न्यायाधीशांमध्ये काय बिनसलं? Supreme Court च्या टीकेनंतर हायकोर्ट न्यायमूर्तींची खटल्यातून माघार, CJI सूर्यकांतांकडे विनंती.साहिल हा हुशार आणि मेहनती विद्यार्थीसाहिल हा हुशार आणि मेहनती विद्यार्थी होता. तो बीबीए अभ्यासक्रमाच्या अंतिम सत्रात शिकत होता. मँचेस्टर येथील एका प्रतिष्ठित विद्यापीठात त्याला प्रवेश मिळाला होता. यावर्षीच्या अखेरीस तो परदेशात जाण्याच्या तयारीत होता. आर्थिक अडचणींना तोंड देत इना यांनी एकटीने त्याचे संगोपन केले. विद्यापीठाच्या अर्जापासून ते शिक्षण खर्चापर्यंत सर्व जबाबदारी त्या एकट्याच सांभाळत होत्या. साहिलही अर्धवेळ काम करून आईला मदत करत होता. या सर्व प्रयत्नांनंतर आलेल्या या अपघाताने इनाचे संपूर्ण जग उध्वस्त केले आहे..न्यायाची मागणीइना यांनी सोशल मीडियाचा वापर करून न्यायाची मागणी सुरू केली आहे. त्यांच्या भावनिक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. इंस्टाग्रामवर “जस्टिस फॉर साहिल” या ऑनलाइन याचिकेला हजारो लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. “ज्या व्यक्तीने गाडी चालवू नये होती त्याच्यावर कारवाई का होत नाही, याचे उत्तर मिळेपर्यंत मी पोस्ट करत राहीन,” असे इना ठामपणे म्हणाल्या..Mumbai: “तू खालच्या जातीचा…”; ब्रेकअपनंतर टोमणे; मुंबईत १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन, प्रेयसीवर SC-ST कायद्यांतर्गत गुन्हा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.