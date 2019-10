हार्दिक पटेल कॉंग्रेसची साथ सोडणार ? राहुल गांधीना वाटतेय भीती ?

राहुल गांधी यांनी गुजरातमधल्या पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल यांची अनौपचारिक भेट घेतली. राहुल गांधी हे अहमदाबादमध्ये एका केस हिअरिंगसाठी आले असता त्यांनी एका हॉटेलमध्ये हार्दिक पटेल यांची भेट घेतलीये.

अमित शाह यांच्यावर आरोप केल्यानंतर राहुल गांधी यांना मानहानीच्या केसचा सामना करावा लागतोय. याचसंबंधित कोर्टाची तारीख असल्याने राहुल गांधी हे अहमदाबादला आले होते. दरम्यान, राहुल गांधी यांनी हार्दिक पटेल यांची भेट घेतली.

Gujarat: Congress leaders Rahul Gandhi and Hardik Patel at a restaurant in Ahmedabad. Rahul Gandhi is in the city to appear before a court in connection with a defamation case filed against him, for calling Union Home Minister Amit Shah a "murder accused". pic.twitter.com/omllwBfW5Q

— ANI (@ANI) October 11, 2019