Marathi Signboards : मराठी फलक फाडले जात असताना गप्प बसणं म्हणजे अस्मितेवरच घाव; आता उभं राहण्याची वेळ आली आहे!

Linguistic Identity : राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधी गप्प बसत असतील, तर समाजानेच प्रश्न विचारून उत्तर मागण्याची वेळ आली आहे.
Marathi signboards and protests in Belagavi highlight the ongoing struggle for linguistic identity.

विनायक जाधवसकाळ वृत्तसेवा
बेळगाव : शहरात मराठी फलक फाडले जात असताना निर्माण झालेले मौन आता अपघाती राहिलेले नाही. ते व्यवस्थात्मक झाले आहे. हे मौन काही व्यक्तींचे नाही, तर मराठी समाजाच्या नेतृत्वाच्‍या सामूहिक अपयशाचा दाखला आहे. प्रश्‍न असा नाही की कोण बोलले. प्रश्‍न असा आहे की कोण गप्प बसले‌ आणि का बसले.

