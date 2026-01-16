Marathi Signboards : मराठी फलक फाडले जात असताना गप्प बसणं म्हणजे अस्मितेवरच घाव; आता उभं राहण्याची वेळ आली आहे!

बेळगाव : शहरात मराठी फलक फाडले जात असताना निर्माण झालेले मौन आता अपघाती राहिलेले नाही. ते व्यवस्थात्मक झाले आहे. हे मौन काही व्यक्तींचे नाही, तर मराठी समाजाच्या नेतृत्वाच्या सामूहिक अपयशाचा दाखला आहे. प्रश्न असा नाही की कोण बोलले. प्रश्न असा आहे की कोण गप्प बसले आणि का बसले..महाराष्ट्र एकीकरण समितीने ‘डांबर मोर्चा’ काढण्याचा घेतलेला निर्णय हा मराठी भाषकांच्या सहनशीलतेचा अंत म्हणावा लागेल. पण, त्यासाठी सर्व स्वाभिमानी मराठी भाषकांनीदेखील एकवटले पाहिजे. .Belgaum dengue : कर्नाटकासाठी दिलासादायक बातमी! वर्षभरात डेंगीने एकही मृत्यू नाही, आरोग्य यंत्रणेचे मोठे यश.मराठी भाषा हे केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर या भूमीवरच्या पिढ्यान्पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा ठसा आहे. हा ठसा पुसण्याचे प्रयत्न नव्याने सुरू झालेले नाहीत. मात्र, आज त्याला विरोध करण्याची धार कमी झाली आहे. कारण संघर्षाची जागा आता सोयीस्कर तडजोडीने घेतली आहे. राजकीय लाभ, निवडणुकीची गणिते आणि पक्षनिष्ठा यामध्ये मराठी अस्मिता हरवत चालली आहे..आज प्रश्न विचारला गेला पाहिजे, मराठी फलक फाडले जात असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी कुठे होते? आमदार, माजी आमदार, नगरसेवक, संघटनांचे नेते यांनी एकत्र येऊन ठोस भूमिका का घेतली नाही? शिवाजी महाराजांच्या नावालाच विरोध होत असताना ‘मराठी हिताचे दावे’ करणारे नेते अदृश्य का झाले?, याचे उत्तर अस्वस्थ करणारे आहे, पण वास्तव आहे. कारण भूमिका घेतली असती, तर राजकीय किंमत मोजावी लागली असती..Belgaum MLA Bhavan : सुवर्णसौध भव्य, पण आमदारांसाठी निवास नाही! आमदार भवनाचा प्रस्ताव दशकभर रखडलेला.मराठी माणूस आजही संख्येने कमी नाही. ताकदीनेही कमी नाही. पण, तो विखुरलेला आहे. संघटना आहेत, पण दिशा नाही. भावना आहेत, पण नेतृत्व नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर आज सर्व अपेक्षांचे ओझे आले आहे. .समितीची भूमिका स्पष्ट आहे, भाषा, संस्कृती आणि हक्क याबाबत कोणतीही तडजोड नाही. पण हा लढा एका समितीने एकट्याने लढण्याचा विषय नाही. हा संपूर्ण मराठी समाजाचा लढा आहे. आज गरज आहे ती भावनिक प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा संघटित कृतीची..समाजाने आपल्या प्रतिनिधींना थेट प्रश्न विचारले पाहिजेत. ‘मराठी फलकांचा मुद्दा आला की तुम्ही गप्प का बसता?’ हा सवाल प्रत्येक सभेत, प्रत्येक व्यासपीठावर विचारला गेला पाहिजे. मराठीचा मुद्दा निवडणुकीपुरता वापरू देणार नाही, हे स्पष्ट सांगितले पाहिजे..हा लढा कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही. कन्नड भाषेला विरोध नाही. पण, मराठी भाषेला दुय्यम वागणूक देणे स्वीकारार्ह नाही. समानतेचा आग्रह हा संघर्ष नाही, तो लोकशाहीचा हक्क आहे. आज मराठी फलकांसाठी उभे राहिलो नाही, तर उद्या शाळा, कार्यालये आणि व्यवहारातून मराठी हद्दपार होईल. .तेव्हा लढायला उशीर झालेला असेल. त्यामुळे आताच जागरूक होऊन मराठी अस्मिता टिकविण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे. प्रश्न फक्त फलकांचा नाही इतिहास साक्षी आहे, मराठीने जेव्हा आपली ताकद ओळखली, तेव्हा ती अडविता आली नाही. पण, जेव्हा तिने मौन स्वीकारले, तेव्हा तिची ओळख पुसली गेली. .आजचा क्षण असा आहे की, उद्या आपल्या पुढच्या पिढीला उत्तर द्यायचे आहे. ‘तुमच्या भाषेसाठी तुम्ही काय केलं?’ या प्रश्नाला आजच उत्तर तयार केले पाहिजे. आज निवड स्पष्ट आहे, राजकीय सोयीसाठी गप्प बसायचे, की मराठी म्हणून उभे राहायचे. कारण हा प्रश्न फक्त फलकांचा नाही. हा प्रश्न मराठी अस्तित्वाचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.