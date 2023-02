By

मुंबई : मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यात यावा अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी केली आहे. हा संघर्ष नव्या पिढीपर्यंत घेऊन जावा हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. (Marathwada liberation struggle should be celebrated says Ajit Pawar)

अजित पवार म्हणाले, मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्रातील नागरिकांना, सर्वपक्षीय नेत्यांना सोबत घेऊन मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचं अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरं करण्यात यावं, मराठवाडा मुक्तीचा संघर्ष नव्या पिढीपर्यंत घेऊन जावा, हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे.

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम काय आहे?

यंदा मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाची सत्ता असलेल्या हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन झालं आणि मराठवाडा निजामापासून मुक्त झाला. म्हणून १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तीदिन साजरा केला जोतो. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखील संपूर्ण हैद्राबाद संस्थान भारतात दाखल करण्यासाठी मुक्ती संग्राम सुरु झाला होता.