विवाहित प्रियकरासोबत तरुणीनं वंदे भारत ट्रेनसमोर घेतली उडी, छिन्नविछिन्नावस्थेत आढळले मृतदेह; एकाच कंपनीत करायचे काम

वंदे भारत ट्रेनसमोर उडी घेत तरुण आणि तरुणीने आत्महत्या केल्याची घटना लखनऊमध्ये घडलीय. दोघांचेही मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत जलालपूर रेल्वे क्रॉसिंगजवळ आढळून आले. या प्रकरणी आलम नगर स्टेशन पोलीस ठाण्यात नोंद झाली आहे. मृतांची नावे सूर्यकांत आणि दीपाली अशी असून यातील सूर्यकांत विवाहित असल्याची माहिती समोर आलीय..याबाबत मिळालेल्या वृत्तानुसार, सूर्यकांत आणि दीपाली एकाच खासगी कंपनीत काम करत होते. पोलिसांनी दोघांचेही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. या घटनेचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत. शनिवारी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. वंदे भारत ट्रेन आलम नगर स्टेशनजवळ येत होती. सूर्यकांत आणि दीपाली दोघेही जवळपास अडीच तास जलालपूर गेटजवळ फिरत होते. ट्रेन जवळ येताच तरुण आणि तरुणीने अचानक समोर उडी मारली. लोकांनी ट्रेन थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले पण वेगाने धावणारी ट्रेन दोघांच्या अंगावरून गेली. यात दोघांचाही मृत्यू झाला..प्रत्यक्षदर्शी विकास कुमारने सांगितलं की, धडक इतकी भीषण होती की तरुणीचं शीर धडापासून वेगळं झालं होत तर तरुणाचे दोन्ही हात तुटले होते. दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. पोलिसांनी सांगितले की, दीपाली ७ जानेवारीला ऑफिसला जाण्यासाठी घरातून निघाली पण कंपनीत गेलीच नाही..दीपाली बेपत्ता असल्याची तक्रार तिच्या कुटुंबियांनी दुसऱ्या दिवशी दाखल केली होती. पोलीस दोघांचाही शोध घेत होते. सूर्यकांत विवाहित होता. त्याला एक वर्षांचा मुलगासुद्धा आहे. त्याने दहा वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह केला होता. त्याच्याजवळ दोन मोबाईल आढळून आले आहेत. पोलीस तपासात अशी माहिती समोर आलीय की दोघेही एकमेकांचे नातेवाईक होते. सूर्यकांत आणि तिच्यात प्रेमसंबंध असल्याच्या चर्चा आता होत आहेत. त्यादृष्टीकोनातून तपास केला जात आहे..