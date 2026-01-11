देश

विवाहित प्रियकरासोबत तरुणीनं वंदे भारत ट्रेनसमोर घेतली उडी, छिन्नविछिन्नावस्थेत आढळले मृतदेह; एकाच कंपनीत करायचे काम

Lucknow News : सूर्यकांत आणि दीपाली दोघेही जवळपास अडीच तास जलालपूर गेटजवळ फिरत होते. ट्रेन जवळ येताच तरुण आणि तरुणीने अचानक समोर उडी मारली. दोघेही एकमेकांचे नातेवाईक होते अशीही माहिती समोर येतेय.
Couple Dies After Jumping Before Vande Bharat Express

वंदे भारत ट्रेनसमोर उडी घेत तरुण आणि तरुणीने आत्महत्या केल्याची घटना लखनऊमध्ये घडलीय. दोघांचेही मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत जलालपूर रेल्वे क्रॉसिंगजवळ आढळून आले. या प्रकरणी आलम नगर स्टेशन पोलीस ठाण्यात नोंद झाली आहे. मृतांची नावे सूर्यकांत आणि दीपाली अशी असून यातील सूर्यकांत विवाहित असल्याची माहिती समोर आलीय.

