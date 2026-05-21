Char Dham Yatra: चारधाम यात्रेत भाविकांचा महापूर! अवघ्या एका महिन्यात तब्बल १६ लाख भाविकांचे दर्शन; केदारनाथने मोडले सर्व रेकॉर्ड

उत्तराखंडमध्ये महिनाभरापूर्वी सुरू झालेली पवित्र चारधाम यात्रा आता रंगात आली असून, देशभरातून आणि परदेशातून येणाऱ्या भाविकांचा उत्साह गगनात मावेनासा झाला आहे. यात्रेच्या सर्वच प्रमुख टप्प्यांवर सध्या भाविकांची अभूतपूर्व गर्दी पाहायला मिळत आहे. धक्कादायक आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे, यात्रा सुरू होऊन अवघा एक महिना झाला असतानाच तब्बल १६ लाख ४३ हजार भाविकांनी चारधामांचे यशस्वी दर्शन घेतले आहे. .यामध्ये नेहमीप्रमाणे 'बाबा केदारनाथ' यांच्या दर्शनासाठी सर्वाधिक म्हणजेच ६ लाख ६५ हजारहून अधिक भाविक पोहोचले आहेत, तर गंगोत्री आणि यमुनोत्री धामामध्ये मिळून ५ लाख ४९ हजार भाविकांनी हजेरी लावली आहे..वर्षीच्या यात्रेतील भाविकांच्या उत्साहाचा अंदाज यावरूनच लावता येऊ शकतो की, यमुनोत्री धामच्या इतिहासामध्ये एकाच दिवशी सर्वाधिक म्हणजेच १६ हजारांहून अधिक भाविकांनी दर्शन घेण्याचा नवा विक्रम नोंदवला आहे. केदारनाथ धाममध्येही हीच परिस्थिती असून, तिथे दररोज २८ ते ३० हजार भाविक बाबांच्या दर्शनासाठी रांगा लावत आहेत. गुप्तकाशी, फाटा, नारायणकोटी, सीतापुर, रामपूर, सोनप्रयाग आणि गौरीकुंड या यात्रेच्या मुख्य थांब्यांवर पाय ठेवायलाही जागा उरलेली नाही..२०१३ मध्ये आलेल्या भीषण नैसर्गिक आपत्तीपूर्वी संपूर्ण मोसमात मिळून केदारनाथमध्ये ६ लाख भाविक देखील पोहोचत नव्हते, तिथे यावर्षी केवळ एकाच महिन्यात हा आकडा पार झाला आहे. बदरीनाथ धाममध्येही दर्शनासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या असून तिथे एका दिवसात २१ हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी दर्शन घेतले आहे.यात्रेकरूंच्या या विक्रमी संख्येमुळे देशातील शेवटचे आणि आता 'पहिले गाव' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'माणा' गावामध्ये आणि इतर व्यावसायिक ठिकाणांवर मोठी रौनक आली आहे. कोरोना आणि इतर मंदीच्या काळानंतर यात्रा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चालल्यामुळे स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक, दुकानदार आणि व्यापारी अत्यंत आनंदी आहेत..यमुनोत्रीच्या पायी मार्गावर आतापर्यंत २३ हजारांहून अधिक प्रवाशांनी घोडे-खच्चर, १८ हजारांहून अधिक लोकांनी डंडी आणि ७ हजारांहून अधिक लोकांनी कंडी सेवेचा वापर केला आहे. यामुळे स्थानिक घोडे-खच्चर आणि डंडी-कंडी चालकांना खूप मोठे उत्पन्न मिळत आहे. तसेच यात्रा मार्गावर स्थानिक महिलांनी सुरू केलेल्या स्वयंसहायता समूहांच्या (Self Help Groups) स्टॉल्सवरही मोठी विक्री होत असल्याने त्यांचे चेहरेही फुलले आहेत..आतापर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, यमुनोत्रीमध्ये २ लाख ७८ हजार ४११, गंगोत्रीमध्ये २ लाख ७० हजार ६५८, केदारनाथमध्ये ६ लाख ६५ हजार १४० आणि बदरीनाथमध्ये ४ लाख २८ हजार ९७३ भाविक पोहोचले आहेत.हिमालयातील हवामान अतिशय उत्तम असून, आगामी काळात उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमुळे या गर्दीत आणखी मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उत्तराखंड प्रशासनाने भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सुरक्षा आणि आरोग्य व्यवस्था आणखी कडक केली आहे.