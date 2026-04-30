UP Police: एक लाख पोलिसांची मेगाभरती! CM योगींची मोठी घोषणा; एकाच वर्षात लाखो तरुणांना मिळणार खाकी वर्दीची संधी!

उत्तर प्रदेशातील तरुणांसाठी रोजगाराची एक मोठी संधी चालून आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावर्षी पोलीस दलात तब्बल एक लाख नवीन पदांची भरती करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. लखनौमधील इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान येथे आयोजित एका कार्यक्रमात ९३६ उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देताना त्यांनी हे मोठे विधान केले..उत्तर प्रदेश पोलीस भरती आणि प्रोन्नती बोर्डाकडून लवकरच या प्रक्रियेला वेग दिला जाणार आहे. या घोषणेतील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:भरतीचे स्वरूप आणि व्याप्तीएक लाख पदे: या व्यापक भरती मोहिमेमध्ये नागरी पोलीस (Civil Police), उपनिरीक्षक (Sub-Inspector) आणि इतर विविध श्रेणीतील पदांचा समावेश असेल.होमगार्ड भरती: नुकतीच ४१,००० होमगार्ड स्वयंसेवकांची भरती प्रक्रियाही यशस्वीपणे पार पडली असून, आता पोलीस दलाच्या मुख्य भरतीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे..प्रशिक्षण क्षमतेत मोठी क्रांतीमुख्यमंत्र्यांनी २०१७ पूर्वीच्या आणि आताच्या स्थितीतील फरक स्पष्ट केला. २०१७ पूर्वी उत्तर प्रदेशात एकावेळी केवळ ३,००० पोलिसांना प्रशिक्षण देण्याची सोय होती.सध्याच्या सरकारने केलेल्या सुधारणांमुळे नुकतेच ६०,२४४ आरक्षकांनी एकाच वेळी राज्यातच प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. आता जवानांच्या ट्रेनिंगसाठी इतर राज्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज उरलेली नाही..खेळाडूंसाठी सुवर्णसंधी: युपी देशात अव्वलउत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे ज्याने ५०० हून अधिक कुशल खेळाडूंना थेट पोलीस दलात सामावून घेतले आहे. या खेळाडूंच्या समावेशामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोलीस दलाची मान उंचावली असून, पदकांची संख्याही वाढत आहे..गुन्हेगारीमुक्त युपी आणि गुंतवणूकमुख्यमंत्र्यांनी पोलीस दलाच्या कामगिरीचे कौतुक करताना सांगितले की पोलिसांनी निर्माण केलेल्या सुरक्षित वातावरणामुळेच आज जगभरातील मोठे गुंतवणूकदार उत्तर प्रदेशात येत आहेत.सक्षम कायदा आणि सुव्यवस्था हीच विकासाची पहिली हमी असते, आणि युपी पोलिसांनी ती सिद्ध करून दाखवली आहे..युवा शक्तीसाठी संदेश"वर्दीची ताकद ही शिस्तीत असते," असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी तरुणांना पोलीस दलात सामील होऊन देशसेवेचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. या १ लाख पदांच्या भरतीमुळे उत्तर प्रदेशची सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होणार आहे.ही घोषणा राज्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुणांसाठी एक मोठे 'सरप्राईज' ठरली आहे.