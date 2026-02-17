Yogi Government Masterstroke: योगी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! शिक्षण सेवक आणि आशा वर्कर्सच्या पगारात मोठी वाढ; आता दरमहा मिळणार 'इतके' हजार रुपये

उत्तर प्रदेशातील लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मोठी लॉटरी जाहीर केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मानधन वाढीची वाट पाहणाऱ्या शिक्षामित्र, अनुदेशक आणि आशा वर्कर्सच्या पदरात अखेर दान पडले असून, त्यांच्या मानधनात मोठी वाढ करण्याची घोषणा विधानपरिषदेत करण्यात आली आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत ही आनंदाची बातमी दिली. राज्यातील सुमारे १.४७ लाख शिक्षण सेवक आणि २८ हजार शिक्षण कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे. गेल्या ९ वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांचे मानधन १० हजार रुपयांवर स्थिरावले होते. आता या मानधनात दरमहा सुमारे २ हजार रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. २०१७ मध्ये सत्तेत आल्यावर योगी सरकारने मानधन ३५०० रुपयांवरून १० हजार केले होते, आता त्यात पुन्हा वाढ होणार आहे..केवळ शिक्षकच नाही, तर आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या १.७० लाख आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांचेही नशीब चमकले आहे. सध्या त्यांना मिळणारे २५०० ते ३५०० रुपयांचे मानधन खूपच कमी होते, जे आता सन्मानजनक पातळीवर नेले जाणार आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने सर्वच घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे..यासोबतच मुख्यमंत्री योगी यांनी राज्यातील कायमस्वरूपी शिक्षकांसाठीही मोठी घोषणा केली आहे. येत्या एप्रिल २०२६ पासून राज्यातील सर्व शिक्षकांना 'कॅशलेस' आरोग्य सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. या सुविधेअंतर्गत शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत घेता येतील. यामुळे आजारपणाच्या काळात शिक्षकांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे..\rएकीकडे पेन्शनमध्ये वाढ आणि दुसरीकडे मानधनात वाढ करून योगी सरकारने ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.