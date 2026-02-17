देश

Yogi Government Masterstroke: योगी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! शिक्षण सेवक आणि आशा वर्कर्सच्या पगारात मोठी वाढ; आता दरमहा मिळणार 'इतके' हजार रुपये

UP CM Yogi Adityanath announces salary hike for Shiksha Sevaks and ASHA workers.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
उत्तर प्रदेशातील लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मोठी लॉटरी जाहीर केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मानधन वाढीची वाट पाहणाऱ्या शिक्षामित्र, अनुदेशक आणि आशा वर्कर्सच्या पदरात अखेर दान पडले असून, त्यांच्या मानधनात मोठी वाढ करण्याची घोषणा विधानपरिषदेत करण्यात आली आहे.

