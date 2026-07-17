Matar Khasta Kachori: मैद्याची कुरकुरीत कचौरी अन् चिंच-गुळाची चटणी; जाणून घ्या बाराबंकीच्या प्रसिद्ध 'मटर खस्ता'ची सोपी रेसिपी

उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्याची खाद्यसंस्कृती म्हटली की सर्वप्रथम आठवण येते ती 'मटर खस्ता'ची. कुरकुरीत खस्ता, मसालेदार उकडलेले पांढरे मटार आणि चिंच-गुळाच्या चटणीचा अप्रतिम संगम असलेला हा पदार्थ आज बाराबंकीची खास ओळख बनला आहे. स्थानिक मसाल्यांचा सुगंध, पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेला स्वाद आणि साधेपणातली चव यामुळे हा पदार्थ केवळ बाराबंकीचाच नव्हे, तर उत्तर प्रदेशच्या समृद्ध खाद्यपरंपरेचाही महत्त्वाचा भाग मानला जातो..बाराबंकीतील प्रसिद्ध 'मटर खस्ता'ची ठिकाणेपंडितजींचे सोहाल मटार (स्थापना : १९६४)धनोखर हनुमान मंदिर चौक ते घंटाघरदरम्यान संध्याकाळी हा प्रसिद्ध ठेला लागतो. स्थानिक भाषेत 'सोहाल' म्हणून ओळखला जाणारा अतिशय कुरकुरीत खस्ता आणि मसालेदार मटार अवघ्या १० ते २० रुपयांत येथे मिळतात..गुप्ता खस्ताशहावपूर चौकाजवळील हे दुकान गेल्या चार दशकांपासून गरमागरम आणि खमंग खस्त्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आजही अनेक खाद्यप्रेमी येथे खास या पदार्थासाठी भेट देतात.विश्वनाथ यादव यांचे मटरसतरिख रोडवरील लखैचा चौकात सकाळी ९ ते दुपारी ३ या वेळेत हा स्टॉल सुरू असतो. पळसाच्या पानाच्या द्रोणात चिंच-गुळाच्या चटणीसह दिले जाणारे मटार हा येथील खास आकर्षणाचा विषय आहे..घरच्या घरी बनवा बाराबंकी शैलीतील 'मटर खस्ता'खस्ता तयार करण्याची पद्धतमैदा आणि रवा एकत्र करून त्यात मीठ व तूप किंवा तेलाचे मोहन घालून घट्ट पीठ मळावे. त्याच्या जाडसर पुऱ्या लाटून मंद आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळाव्यात.मटार तयार करण्याची पद्धतसुके पांढरे मटार रात्रभर भिजत ठेवावेत. सकाळी ते कुकरमध्ये उकडावेत. मटार पूर्ण गळून जाणार नाहीत, तर अख्खे राहतील याची काळजी घ्यावी.वाढण्याची पारंपरिक पद्धततयार खस्ता हाताने मोडून त्यावर उकडलेले मटार घालावेत. त्यावर भाजलेल्या जिऱ्याची पूड, बडीशेप, लाल तिखट, चिंच-गुळाची चटणी, बारीक चिरलेला कांदा आणि लिंबाचा रस घालून गरमागरम वाढावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.