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Matar Khasta Kachori: मैद्याची कुरकुरीत कचौरी अन् चिंच-गुळाची चटणी; जाणून घ्या बाराबंकीच्या प्रसिद्ध 'मटर खस्ता'ची सोपी रेसिपी

बाराबंकीच्या खाद्यसंस्कृतीची ओळख असलेल्या मटर खस्त्याची कुरकुरीत मैद्याची कचौरी, मसालेदार पांढरे मटार आणि चिंच-गुळाच्या चटणीसह घरच्या घरी बनवण्याची सोपी पारंपरिक रेसिपी
Barabanki's famous Matar Khasta is a crispy khasta kachori served with spicy white peas and sweet tamarind-jaggery chutney, making it one of Uttar Pradesh's most loved street foods.

Barabanki's famous Matar Khasta is a crispy khasta kachori served with spicy white peas and sweet tamarind-jaggery chutney, making it one of Uttar Pradesh's most loved street foods.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्याची खाद्यसंस्कृती म्हटली की सर्वप्रथम आठवण येते ती 'मटर खस्ता'ची. कुरकुरीत खस्ता, मसालेदार उकडलेले पांढरे मटार आणि चिंच-गुळाच्या चटणीचा अप्रतिम संगम असलेला हा पदार्थ आज बाराबंकीची खास ओळख बनला आहे. स्थानिक मसाल्यांचा सुगंध, पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेला स्वाद आणि साधेपणातली चव यामुळे हा पदार्थ केवळ बाराबंकीचाच नव्हे, तर उत्तर प्रदेशच्या समृद्ध खाद्यपरंपरेचाही महत्त्वाचा भाग मानला जातो.

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