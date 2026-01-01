आता गणिताची कोडी सोडवणार अयोध्येचे 'राम मंदिर'; उत्तर प्रदेशातील इयत्ता चौथीच्या पुस्तकांमध्ये मोठे बदल

उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक शाळांमधील इयत्ता चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यासक्रम लागू होत आहे. एनसीईआरटीच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या या पाठ्यपुस्तकांमध्ये उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक संस्कृतीला आणि अयोध्येच्या प्रभू श्रीराम मंदिराला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. .गणिताच्या पुस्तकातील 'आपल्या आसपास हजारो संख्या' या धड्यात यापूर्वी कर्नाटकच्या जैन मंदिराचे चित्र आणि त्यावरील प्रश्न होते, ज्याऐवजी आता अयोध्येच्या भव्य राम मंदिराचे चित्र आणि त्यावर आधारित गणिताचे प्रश्न समाविष्ट करण्यात आले आहेत.विद्यार्थ्यांना आपल्या मातीचा आणि स्थानिक परिवेशचा परिचय व्हावा, या उद्देशाने राज्य शिक्षण संस्थेच्या तज्ज्ञांनी अनेक दाक्षिणात्य संदर्भांमध्ये बदल केले आहेत. उदाहरणार्थ, गणितातील उदाहरणांमध्ये 'गुडप्पा' ऐवजी 'गणेश' किंवा 'मुनिअम्मा' ऐवजी 'मीना' अशी उत्तर भारतीय नावे देण्यात आली आहेत..इतकेच नव्हे तर झाडांच्या संदर्भात नारळाऐवजी आवळ्याचा समावेश करण्यात आला आहे. हिंदीच्या 'वीणा' या पुस्तकातही महत्त्वाचे बदल झाले असून, सत्यवादी हरिश्चंद्र यांच्या 'सत्याचा विजय' यासारखे धडे जोडण्यात आले आहेत.कला आणि संगीताच्या 'बासरी' या पुस्तकात उत्तर प्रदेशच्या प्रसिद्ध कलाप्रकारांची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये बनारस घराण्याचे प्रसिद्ध गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र आणि गिरिजा देवी यांची छायाचित्रे समाविष्ट करण्यात आली आहेत..दाक्षिणात्य लोरी आणि गीतांच्या ऐवजी हिंदी, अवधी आणि भोजपुरी भाषेतील पारंपारिक अंगाईगीते तसेच उत्तर प्रदेशातील प्रसिद्ध 'कजरी' या लोकगीताचा समावेश करण्यात आला आहे. चित्रकूट आणि वाराणसी येथील लाकडी खेळण्यांच्या वैशिष्ट्यांची माहितीही आता मुलांना शाळेतच मिळणार आहे.पर्यावरण विषयाच्या पुस्तकात उत्तर प्रदेशातील पारंपारिक खाद्यसंस्कृतीवर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये ताकातील बटाटे, तहरी आणि पुरी-भाजी यांसारख्या स्थानिक पदार्थांचा उल्लेख करण्यात आला आहे..तसेच कागद निर्मितीची केंद्रे असलेल्या जालौन आणि सहारनपूर या शहरांची माहिती आणि 'मडुआ'सारख्या भरड धान्याचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना शिकवले जाणार आहे. हे बदल स्थानिक गरजा आणि उत्तर प्रदेशच्या समृद्ध वारशावर आधारित असून, यामुळे मुलांना शिक्षणासोबतच आपल्या संस्कृतीची ओळख अधिक प्रभावीपणे होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.