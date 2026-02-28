Mathura Holi: होळीसाठी मथुरेला जाताय? ४० दिवस चालतो रंगांचा पाऊस; प्रवासाला निघण्यापूर्वी वाचा 'या' टिप्स

होळीचा खरा आनंद लुटायचा असेल, तर मथुरेत जायलाच हवे, असे म्हटले जाते. ब्रजभूमीतील होळी केवळ दोन दिवसांची नसते, तर इथे तब्बल ४० दिवस रंगांचा उत्सव साजरा केला जातो. या अनोख्या अनुभवासाठी जगभरातून पर्यटक उत्तर प्रदेशात गर्दी करतात..ब्रजमधील होळी म्हणजे केवळ रंगांची उधळण नाही, तर ती भगवान कृष्ण आणि राधा राणीच्या प्रेमाची भक्तीमय गाथा आहे. मथुरेच्या अरुंद गल्ल्यांपासून ते नंदगावच्या मंदिरांपर्यंत, इथे प्रत्येक दिवशी होळीचे एक वेगळे आणि ऐतिहासिक रूप पाहायला मिळते. याला 'रंगोत्सव' म्हटले जाते, कारण यात रंगांसोबतच लोकसंगीत आणि मंदिरांमधील खास परंपरांचा संगम असतो..सव्वा महिना चालणारा जल्लोषब्रजमध्ये होळीची तयारी वसंत पंचमीपासूनच सुरू होते. यंदा हा उत्सव २३ जानेवारीपासून सुरू झाला असून तो 'रंगपंचमी'पर्यंत चालणार आहे. सुरुवातीला मंदिरांमध्ये भजनांनी सुरू झालेला हा सोहळा हळूहळू रस्त्यांवर येतो आणि संपूर्ण ब्रजभूमी गुलालात न्हाऊन निघते. तुमच्याकडे सव्वा महिना असतो, ज्यामध्ये तुम्ही कधीही जाऊन या संस्कृतीचा भाग बनू शकता..कुठे काय पाहाल?बरसाना: येथील जगप्रसिद्ध 'लट्ठमार होळी' नक्की पहा, जिथे महिला पुरुषांवर लाठ्यांचा वर्षाव करतात.वृंदावन: बांके बिहारी मंदिरात होणारी 'फुलांची होळी' मनाला मोहून टाकते. क्विंटलभर फुलांचा पाऊस भक्तांवर पडतो.मथुरा: जन्मभूमी मंदिर आणि विश्राम घाटावरचा उत्साह पाहण्यासारखा असतो.लड्डू होळी: नंदगाव आणि बरसानामध्ये लाडू उधळून खेळली जाणारी होळी पर्यटकांचे खास आकर्षण असते..पर्यटकांसाठी खास टिप्स१. आधीच करा बुकिंग: या काळात प्रचंड गर्दी असते, त्यामुळे हॉटेल किंवा धर्मशाळेचे बुकिंग वेळेत करणे गरजेचे आहे.२. कपड्यांची निवड: पांढरा कुर्ता-पायजमा येथे सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. खराब झाले तरी चालतील असेच कपडे सोबत ठेवा.३. मोबाईलची काळजी: गर्दीत मोबाईल आणि मौल्यवान वस्तू जपा. रंगांपासून वाचवण्यासाठी मोबाईलवर वॉटरप्रूफ कव्हर नक्की लावा.४. खुल्या मनाने या: ब्रजची होळी ही थोडी गोंधळाची पण आनंदाची असते, त्यामुळे येथील वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी मानसिक तयारी ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.