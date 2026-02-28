देश

Mathura Holi: होळीसाठी मथुरेला जाताय? ४० दिवस चालतो रंगांचा पाऊस; प्रवासाला निघण्यापूर्वी वाचा 'या' टिप्स

Holi Festival in mathura travel tips: मथुरेतील होळी फक्त दोन दिवसांची नसून ४० दिवस रंगांचा उत्सव साजरा केला जातो. लट्ठमार होळी, फुलांची होळी आणि लड्डू होळी अनुभवण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येतात.
Mathura Holi

Mathura Holi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

होळीचा खरा आनंद लुटायचा असेल, तर मथुरेत जायलाच हवे, असे म्हटले जाते. ब्रजभूमीतील होळी केवळ दोन दिवसांची नसते, तर इथे तब्बल ४० दिवस रंगांचा उत्सव साजरा केला जातो. या अनोख्या अनुभवासाठी जगभरातून पर्यटक उत्तर प्रदेशात गर्दी करतात.

Loading content, please wait...
festival
Mathura
Celebration
Festivals
holi

Related Stories

No stories found.