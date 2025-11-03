देश

संतापजनक! मागासवर्गीय समाजातील १० वर्षांच्या चिमुकलीवर मंदिरात लैंगिक अत्याचार; दोन नराधमांच्या कृत्याने संताप

10-Year-Old Girl Assaulted Inside Mathura Temple : मथुरेत १० वर्षांच्या मुलीवर दोन नराधमांनी मंदिरात बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी आरोपींचा शोध सुरू केला असून परिसरात संतापाचे वातावरण आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
मथुरा (उत्तर प्रदेश) : येथील मागासवर्गीय समाजातील (Backward Class Community) अवघ्या १० वर्षांच्या चिमुकलीवर दोन नराधमांनी अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना शनिवारी मगोर्रा पोलिस ठाणे हद्दीतील एका गावात घडली.

