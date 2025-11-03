संतापजनक! मागासवर्गीय समाजातील १० वर्षांच्या चिमुकलीवर मंदिरात लैंगिक अत्याचार; दोन नराधमांच्या कृत्याने संताप

मथुरा (उत्तर प्रदेश) : येथील मागासवर्गीय समाजातील (Backward Class Community) अवघ्या १० वर्षांच्या चिमुकलीवर दोन नराधमांनी अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना शनिवारी मगोर्रा पोलिस ठाणे हद्दीतील एका गावात घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित चिमुकली गावाजवळील विहिरीवर कपडे धुण्यासाठी गेली होती. त्याचदरम्यान दुचाकीवर आलेल्या दोन युवकांनी तिच्याकडे पिण्यासाठी पाणी मागितले. त्या परिसरात कोणीही नसल्याचा फायदा घेत आरोपींनी तिला जवळच्या मंदिरात (Mathura Temple Case) ओढत नेले आणि तिच्यावर बलात्कार केला..Kolhapur Crime : कोल्हापुरात दुहेरी हत्याकांड! जेवण न दिल्याने अट्टल चोरट्याने कंक दांपत्याला संपवलं; तो घरात शिरला अन्....घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पीडितेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. आरोपींचा शोध सुरू असून पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. या अमानुष घटनेमुळे परिसरात तीव्र संतापाची लाट पसरली असून नागरिकांनी आरोपींना तातडीने अटक करून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.