देश

Mau Sarees: यंत्रमागावर विणली जाते परंपरा! अशा तयार होतात मऊच्या आकर्षक साड्या, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

यंत्रमाग, कुशल विणकर आणि आधुनिक नक्षीकाम यांच्या संगमातून मऊच्या साड्यांना मिळते वेगळी ओळख; धाग्यापासून तयार वस्त्रापर्यंतची सुसूत्र प्रक्रिया ग्राहकांना भुरळ घालते
Mau Sarees are crafted using power looms, skilled weaving techniques and intricate design work, making them popular across India.

Mau Sarees are crafted using power looms, skilled weaving techniques and intricate design work, making them popular across India.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील मऊ जिल्हा आपल्या समृद्ध वस्त्रोद्योगासाठी आणि कुशल विणकरांसाठी देशभर प्रसिद्ध आहे. येथे तयार होणाऱ्या सूती, रेशमी, कृत्रिम धाग्यांच्या तसेच मिश्रित कापडांपासून बनविलेल्या साड्या आणि इतर वस्त्रे त्यांच्या आकर्षक नक्षी, उत्तम गुणवत्ता आणि रंगांच्या वैविध्यामुळे ग्राहकांना भुरळ घालतात.

उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ओडीओपी) उपक्रमामुळे मऊच्या वस्त्रोद्योगाला देशासह परदेशातही नवी ओळख मिळत असून, स्थानिक विणकर आणि लघुउद्योजकांसाठी नव्या संधी निर्माण होत आहेत.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
uttrakhand
Maheshwari Saree
saree
Jacquard Saree
Drape-the-sarees
Chettinad silk saree
Kancheepuram silk saree
Tasar Silk Saree
designer saree
Chiffon Saree
Matka Silk Saree
Bagaru Saree
Mangalgiri Saree
Nauvari saree types
Ilkal saree
Saree and jewelry
Retro Saree Trend