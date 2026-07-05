Mau Sarees: यंत्रमागावर विणली जाते परंपरा! अशा तयार होतात मऊच्या आकर्षक साड्या, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

उत्तर प्रदेशातील मऊ जिल्हा आपल्या समृद्ध वस्त्रोद्योगासाठी आणि कुशल विणकरांसाठी देशभर प्रसिद्ध आहे. येथे तयार होणाऱ्या सूती, रेशमी, कृत्रिम धाग्यांच्या तसेच मिश्रित कापडांपासून बनविलेल्या साड्या आणि इतर वस्त्रे त्यांच्या आकर्षक नक्षी, उत्तम गुणवत्ता आणि रंगांच्या वैविध्यामुळे ग्राहकांना भुरळ घालतात.उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ओडीओपी) उपक्रमामुळे मऊच्या वस्त्रोद्योगाला देशासह परदेशातही नवी ओळख मिळत असून, स्थानिक विणकर आणि लघुउद्योजकांसाठी नव्या संधी निर्माण होत आहेत..मऊमध्ये केवळ साड्याच नव्हे, तर ड्रेस मटेरियल, लुंगी, गमछे आणि इतर पारंपरिक वस्त्रेही मोठ्या प्रमाणावर तयार केली जातात.धाग्यापासून तयार वस्त्रापर्यंतचा प्रवासमऊमधील वस्त्रोद्योगामागे एक सुसूत्र उत्पादन साखळी कार्यरत आहे.यंत्रमागावर विणकामउद्योगाचा मुख्य आधार म्हणजे यंत्रमाग. सर्वप्रथम योग्य दर्जाच्या सुताची निवड केली जाते. त्यानंतर ताणा आणि बाणा यांची मांडणी करून कापडाचे विणकाम सुरू होते. या प्रक्रियेत साडीचे मूळ कापड तयार केले जाते..नक्षीकामातून वाढते आकर्षणकापड तयार झाल्यानंतर त्यावर सुंदर नक्षीकाम केले जाते. आधुनिक यंत्रांच्या मदतीने विविध डिझाइन तयार केली जातात. बाजारातील बदलती मागणी आणि सध्याचे फॅशन ट्रेंड लक्षात घेऊन नवे नमुने विकसित केले जातात. त्यामुळे मऊच्या साड्यांना वेगळी ओळख मिळते..अंतिम प्रक्रिया आणि गुणवत्ता तपासणीनक्षीकाम पूर्ण झाल्यानंतर साडीवर अंतिम प्रक्रिया केली जाते. तिचा पोत, टिकाऊपणा आणि रंगांची गुणवत्ता तपासली जाते. प्रत्येक साडीची बारकाईने पाहणी झाल्यानंतरच ती विक्रीसाठी तयार केली जाते.अनेक उद्योगांची एकत्रित मेहनतमऊच्या औद्योगिक वसाहतीत जानकी एंटरप्रायझेससारखे अनेक लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यरत आहेत. या उद्योगांमध्ये विणकाम, नक्षीकाम, घडी घालणे आणि पॅकिंग अशी कामे वेगवेगळ्या विभागांत केली जातात. त्यानंतर तयार वस्त्रे व्यापाऱ्यांकडे पाठवली जातात..देशभरात आहे मऊच्या साड्यांची मागणीमऊमध्ये तयार होणाऱ्या साड्या आणि इतर वस्त्रांची मागणी आता उत्तर प्रदेशपुरती मर्यादित राहिलेली नाही.महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, आसाम आणि पश्चिम बंगालसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये मऊच्या वस्त्रांना मोठी मागणी आहे.विणकरांचे कौशल्य, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि लघुउद्योगांची एकत्रित मेहनत यामुळे मऊचा वस्त्रोद्योग आज देशातील महत्त्वाच्या वस्त्रउद्योगांपैकी एक बनला आहे. एका साध्या सुताच्या धाग्यापासून आकर्षक साडी तयार करण्याची येथील कला आजही या उद्योगाची खरी ओळख आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.